Słynny ciągnik przemierza nasze strony

[ZDJĘCIA] Słynny traktorzysta z Pleszewa po raz kolejny przemierza Polskę swym 53-letnim ciągnikiem Ursus C328. Dziś na jego trasie znalazły się Nisko i Stalowa Wola. Teraz zmierza przez Tarnobrzeg do Sandomierza.

Zygmunt Kuś (68 l.) wyruszył w podróż na początku czerwca, wystartował z Pleszewa (woj. wielkopolskie). Najpierw skierował się na północ, by uczestniczyć w Nadmorskim Zlocie Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych, który odbywał się od 15 do 18 czerwca w Łazach koło Koszalina. Następnie ruszył do Olsztyna, gdzie jego traktor był „gwiazdą” zlotu aut rodem z PRL.

Dziś około godz. 11. spotkaliśmy go na drodze wylotowej w kierunku Tarnobrzega w Stalowej Woli. – Celem mojej podróży był zlot w Łazach, ale później postanowiłem nie wracać od razu do domu, tylko trochę pojeździć po Polsce, pozwiedzać, odpocząć w drodze – powiedział „Sztafecie” pan Zygmunt.

Jego zabytkowy ciągnik Ursus ciągnie przyczepę kempingową, w której podróżnik nocuje, nie musi więc martwić się o wolne miejsca w hotelach. Nie dba też szczególnie o trasę swojego przejazdu. – Dziś zamierzam dotrzeć do Sandomierza, jutro może do Kazimierza. Jest wiele pięknych miejsc, które odwiedziłem kiedyś będąc zawodowym kierowcą, ale wtedy nie miałem czasu, żeby na spokojnie je zwiedzić i popodziwiać. Nie mam gotowego planu podróży, często spotkani ludzie podpowiadają mi, co warto zobaczyć, gdzie się skierować – mówi Zygmunt Kuś.

Traktor, którym jedzie Zygmunt Kuś z Pleszewa, to Ursus C328 z 1964 roku, który udało mu się kupić 3 lata temu i odrestaurować do stanu oryginalnego za około 6 tys. złotych. Traktor spala około 13 litrów paliwa na 100 km i choć może „pomknąć” nawet z prędkością 25 km/h, to pan Zygmunt nie przekracza 18 km/h, bo specjalnie się nie spieszy. – Ten traktor kiedyś ciężko pracował w polu, teraz jeździ spacerkiem, rekreacyjnie i krajoznawczo. Przed emeryturą jeździłem zawodowo, jako kierowca po Polsce i Europie, ale w pracy trzeba się było spieszyć z ładunkiem. Teraz jadę wolno, zwiedzam i podziwiam. Po raz kolejny przekonuję się, że Polska jest piękna – zwierza się „Sztafecie” Zygmunt Kuś.

Niezwykłą podróż Zygmunta Kusia dokumentują dwie kamerki zamontowane na przyczepie, w której zainstalowany jest także moduł GPS. – Śledzimy trasę przejazdu pana Zygmunta i publikujemy zdjęcia z odwiedzanych przez niego miejsc na facebooku, na stronie pleszew.polska – mówi nam Tadeusz Żychlewicz, przyjaciel podróżującego Zygmunta Kusia, który z Pleszewa dba o relację z trasy przejazdu zabytkowego ciągnika.