Służby pomogły starszemu mężczyźnie

Policjanci, strażacy i ratownicy medyczni interweniowali 12 marca wobec 82-letniego mężczyzny, który przewrócił się w mieszkaniu i nie mógł wstać z podłogi. 82-latek trafił do stalowowolskiego szpitala.

W poniedziałek po godz. 15.30, do stalowowolskich policjantów dotarła informacja, że w jednym z mieszkań przy ulicy Janowskiej w Lipie, pomocy potrzebuje starszy mężczyzna. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, zastali zgłaszającą interwencję sąsiadkę. Policjanci ustalili, że 82-letni mężczyzna przewrócił się w swoim mieszkaniu i nie może wstać o własnych siłach.

Na miejsce policjanci wezwali strażaków, którzy wyważyli drzwi do mieszkania. Po wejściu do środka, w korytarzu, zobaczyli leżącego mężczyznę. Funkcjonariusze powiadomili pogotowie. Ratownicy zdecydowali o przewiezieniu 82-latka do stalowowolskiego szpitala.

Info: KPP Stalowa Wola