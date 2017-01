5 grudnia odbyły się pierwsze Warsztaty Pole Dance w naszym regionie z Mistrzynią Europy Pole Sport 2015 Kasią Bigos (znaną trenerką fitness, crossfit, pole dance, autorką programów fitnessowych, która aktywnie działa w redakcjach Shape oraz prowadzi własny fitnessowy blog). Warsztaty zostały zorganizowane przez firmę Pole & Roll ze Stalowej Woli (we współpracy z mieleckim Dirty Dance Studio).

W warsztatach wzięło udział ponad 15 dziewczyn z naszego regionu, które trenują pole dance pod bacznym okiem instruktorek z Pole & Roll. Warsztaty trwały ponad 4 godziny. Uczestniczki wzięły udział nie tylko w treningu pole dance, czyli popularnym tańcu/fitness na rurze, ale także w treningu funkcjonalnym.

Pole dance na dobre zagościł w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Mielcu i Nowej Dębie właśnie za sprawą dwóch trenerek ze Stalowej Woli, Marty i Uli, które tworzą Pole & Roll. Trenerki Pole & Roll jako jedyne w okolicy prowadzą kompleksowe i wielowymiarowe treningi pole dance w tychże miastach, a także promują innowacyjny fitness na rurce poprzez udział w ogólnopolskich projektach sportowych (m.in. Narodowy Dzień Sportu).

Wieloletnie doświadczenie taneczne i sportowe, kształcenie się u mistrzów w dziedzinie pole dance, a także udział w wielu międzynarodowych i prestiżowych projektach pozwala trenerkom z powodzeniem samodzielnie prowadzić dobrze rozwijającą się firmę. Zapytane, co wpływa na szybki rozwój projektu Pole & Roll, odpowiadają: „Innowacyjny pomysł to nie gwarancja sukcesu. Ważne jest zaangażowanie, kreatywność, przedsiębiorczość i przede wszystkim ciężka praca poparta odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Wiemy, czego chcemy i realizujemy nasze cele. Uwielbiamy sport, taniec i własnie to jest gwarancją sukcesu, ponieważ w nasz projekt wkładamy całą naszą energię.”

Pole & Roll zajmuje się głównie prowadzeniem treningów pole dance w Stalowej Woli oraz w Mielcu, Tarnobrzegu, Nowej Dębie. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. Oprócz regularnych zajęć, trenerki występują na wielu eventach ze swoimi widowiskowymi akrobacjami na rurce. Pokazy pole dance w ich wykonaniu to pierwsza i jedyna taka oferta w naszym regionie, która już znalazła wielu miłośników, bowiem trenerki są coraz częściej widywane nie tylko na sali treningowej, ale także na wielu prestiżowych wydarzeniach naszego regionu.

Pole dance, czyli taniec na rurze to trening ogólnorozwojowy. Kształtuje sportową sylwetkę, pomaga w koordynacji, wzmacnia wszystkie mięśnie naszego ciała. Jest to bardzo wymagający rodzaj aktwności ruchowej, który dzięki Pole & Roll wreszcie zagościł na lokalnych salach treningowych. Aby rozpocząć treningi wystarczy po prostu przyjść i postawić pierwszy krok przy rurce.

Instruktorki pole dance ze Stalowej Woli postawiły sobie motto „Kobiecość, piękno i siła”. Dlaczego? Zapraszają na zajęcia pole dance z Pole & Roll, a na pewno znajdziecie odpowiedź na to pytanie.

