Skrzypek komendantem niżańskich strażaków

[Zdjęcia] Ze strażą pożarną związany jest od 1989 roku, od osiemnastu lat służy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku. W miniony piątek, 31 marca, brygadier Krzysztof Skrzypek oficjalnie przejął stery w niżańskiej komendzie.

W uroczystym przejęciu obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku uczestniczył m.in. podkarpacki komendant wojewódzkiemu PSP st. bryg. Andrzej Babiec, poseł Jerzy Paul oraz samorządowcy, dowódcy formacji mundurowych z terenu Niska i strażacy pełniący służbę w niżańskiej PSP.

Bryg. Krzysztof Skrzypek służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1989 roku jako słuchacz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Po ukończeniu studiów został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej PSP w Stalowej Woli na stanowisko dowódcy sekcji. W 1999 roku został przeniesiony do nowo powstałej Komendy Powiatowej PSP w Nisku na stanowisko oficera. Od czerwca 2000 roku do końca marca 2015 roku pełnił służbę na stanowisku zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. W trakcie służby w JRG brał udział w wielu trudnych akcjach ratowniczo-gaśniczych, m.in. w akcjach powodziowych w 2001, 2005 i 2010 r. W 2013 roku ukończył podyplomowe studia w zakresie zapobiegania pożarom i awariom w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Rok później, przez okres dwóch miesięcy, pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Nisku, sprawnie kierując pracą tej jednostki. 1 marca 2015 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego. Pełniąc służbę na tym stanowisku z dużym zaangażowaniem podejmował działania w zakresie poprawy funkcjonowania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i jednostek OSP powiatu niżańskiego. Z dniem 21 marca 2017 roku został powołany przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Nisku.