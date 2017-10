Skończą szkołę gotowi do pracy

Młodzi ludzie wciąż miewają kłopoty ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy. Często wynika to z tzw. luki kompetencyjnej, co znaczy tyle, że nie posiadają oni kwalifikacji pożądanych przez pracodawców. Aby zapełnić tę lukę realizowane są projekty unijne zmierzające do poprawy jakości kształcenia ogólnego i zawodowego, a także dostosowania programu nauczania do wymagań współczesnej gospodarki i rynku pracy.

Dzięki funduszom europejskim zyskują i uczniowie, i pedagodzy oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Ci pierwsi mają szansę na certyfikowane kursy, płatne staże w lokalnych firmach, a przede wszystkim naukę na nowoczesnym sprzęcie multimedialnym i informatycznym w warunkach zbliżonych do przyszłej pracy. Dzięki temu są gotowi do stawienia czoła wymaganiom rynku zaraz po ukończeniu szkoły. Ci drudzy z kolei mogą się dokształcać, rozwijać kompetencje czy np. zdobywać uprawnienia instruktorów nauki zawodu. Zyskują możliwość rozwoju dzięki współpracy z firmami działającymi w regionie i mogą uatrakcyjniać lekcje dzięki doskonale wyposażonym pracowniom. Poniżej przykłady nowoczesnych projektów edukacyjnych, które stawiają na jakość kształcenia.

Dobre praktyki

Stanisław Lonczak, zastępca burmistrza Radomyśla Wielkiego, opowiada o obserwatorium astronomicznym zbudowanym przy miejscowym gimnazjum:– Środki z funduszy europejskich pozwoliły nam zbudować obiekt z kopułą umieszczoną na stropodachu. Uatrakcyjniliśmy też szkolne pracownie o bogaty pakiet pomocy dydaktycznych. Wśród nich są m.in. teleskopy: astronomiczny, słoneczny i zwierciadlany, mobilne planetarium, stacja meteorologicznej, zestaw do badania ciśnienia powietrza, kolekcje skał i inne ciekawostki. Zyskaliśmy też nowoczesny sprzęt komputerowy – wśród nich są tablety, smartfony, laptopy, tablice interaktywne, drony do filmowania i wiele innych. Wszystko to otwiera przed uczniami i nauczycielami szereg nowych możliwości. Pozwala uatrakcyjnić lekcje, wzbudzić i zaspokoić ciekawość uczniów. Pomoce można wykorzystać podczas nauki wielu przedmiotów – geografii, matematyki, fizyki, chemii, biologii czy informatyki. Do prezentacji zjawisk omawianych podczas zajęć służyć mogą na przykład mikroskopy czy zestawy do badania magnetyzmu. Uczniowie poznają tajniki projektowania przestrzennego, konstruowania, programowania i wprawiania w ruch robotów dzięki wykorzystaniu zaawansowanego zestawu klocków. Wszystkie te działania zaplanowaliśmy, aby stworzyć jeszcze lepsze warunki do nauki dla naszej młodzieży i pracy dla pedagogów. Chcieliśmy zachęcić dzieciaki do poznawania otaczającego je świata poprzez niestandardowe zajęcia. Nowoczesne obserwatorium astronomiczne wzbudza ich zainteresowanie w kierunku przedmiotów ścisłych i technicznych. Mamy nadzieję, że dzięki temu w przyszłości niektórzy z nich staną się zalążkiem nowych kadr, na przykład dla firm funkcjonujących w mieleckiej strefie ekonomicznej.

Projekt unijny realizowany przez Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-20 (Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3. Szkolnictwo ogólne).

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu realizuje w ramach działania 9.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego projekt „Mielec stawia na zawodowców”. Projekt obejmuje wszystkie szkoły zawodowe z powiatu mieleckiego. Są to: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, tym samym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych. O inicjatywie opowiada dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Mielcu Zdzisław Nowakowski:– Aby uzyskać zamierzone efekty, w realizacji projektu wyodrębniliśmy cztery główne zadania. Po pierwsze doskonalimy umiejętności i kompetencje zawodowe 95 nauczycieli poprzez odbywanie staży w zakładach pracy, studia podyplomowe, specjalistyczne kursy oraz sieci współpracy i samokształcenia. Po drugie wyposażamy szkoły w nowoczesny sprzęt dydaktyczny dedykowany kształceniu zawodowemu oraz organizacji zewnętrznych egzaminów zawodowych. Po trzecie zacieśniamy współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez współpracę przy modyfikacji programów kształcenia, tworzeniu klas patronackich i promocji kształcenia zawodowego. I wreszcie po czwarte, a jednocześnie najważniejsze, podnosimy umiejętności i kwalifikacje blisko 1500 uczniów. Główne formy wsparcia to udział w miesięcznych stażach w zakładach pracy, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, które obejmują zagadnienia wykraczające poza szkolne programy nauczania, lecz wpisujące się w oczekiwania rynku pracy i nierzadko kończące się uzyskaniem określonych uprawnień potwierdzonych zewnętrznym certyfikatem, np. CISCO dla informatyków, uprawnienia spawalnicze i elektryczne. Organizowane są także kursy przygotowujące na studia oraz doradztwo zawodowe, aby pomóc uczniom w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, tym samym przyszłej kariery zawodowej. Naszym celem jest, aby w wyniku realizacji tego projektu docelowo został opracowany skuteczny model współpracy pracodawców z mieleckimi szkołami zawodowymi. Obie strony mają bowiem zbieżne oczekiwania w tym zakresie. Szkoła chce kształcić zgodnie z oczekiwaniami runku pracy, z kolei przedsiębiorca chce mieć dobrze przygotowanego absolwenta szkoły zawodowej. Dlatego też aktualnie zainicjowaliśmy we współpracy z zarządzającym mielecką strefą przemysłową sformalizowany „dialog edukacji zawodowej z biznesem”.

Aleksandra Nowotyńska