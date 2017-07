Sklep „Justyna” już po remoncie!

[ZDJĘCIA] Nowy wygląd zewnętrzny, nowoczesny system kasowy, łatwiejszy dostęp do towarów – między innymi tak teraz prezentuje się wszystkim w Stalowej Woli dobrze znany supermarket „Justyna”. Oficjalne otwarcie świeżo odnowionego sklepu przy ulicy Poniatowskiego, odbyło się we wtorek 4 lipca.

Sklep spożywczy „Justyna” to piąty w kolejności obiekt wyremontowany w ostatnim czasie przez „Społem” PSS w Stalowej Woli. W nowej stylistyce utrzymywane są już sklepy przy ulicy Hutniczej, Siedlanowskiego, Narutowicza czy na osiedlu Piaski.

– Nie ukrywam, że to było najtrudniejsze zadanie inwestycyjne. „Justyna” to nasz okręt flagowy, największy sklep, który posiadamy od dawna. Jesteśmy najemcą tego obiektu i postanowiliśmy go odmłodzić. Spółdzielnia Mieszkaniowa wykonała część prac remontowych związanych bezpośrednio z ich własnością, czyli budynkiem, natomiast my postanowiliśmy odnowić salę sprzedażową i stworzyć tutaj dla naszych mieszkańców nowoczesny supermarket osiedlowy, taki już z prawdziwego zdarzenia, który będzie miejscem zakupów dla – mamy nadzieję – szerokiej rzeszy naszych stałych i nowych klientów – mówi Jacek Nowicki, prezes „Społem” PSS w Stalowej Woli…

