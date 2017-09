Siły Zbrojne RP odebrały samobieżne haubice „KRAB”

31 sierpnia br. na terenie jednostki wojskowej w Węgorzewie, w której stacjonuje 11. Mazurski Pułk Artylerii im. gen Józefa Bema, nastąpiło oficjalne przyjęcie na wyposażenie Sił Zbrojnych RP 20 egzemplarzy samobieżnych haubic „KRAB”.

Tym samym HSW SA zakończyła proces wyposażenia dla pierwszego, wdrożeniowego Dywizjonowego Modułu Ogniowego „Regina”, składającego się z 24 sh „Krab” kal. 155 mm, a także przekazanych już wcześniej wojsku pojazdów towarzyszących (11 wozów dowódczo-sztabowych/dowódczych, 6 wozów amunicji i 1 warsztat remontu uzbrojenia i elektroniki).

W uroczystości przekazania 20 egzemplarzy samobieżnych haubic KRAB udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wiceminister Obrony Narodowej Bartosz Kownacki, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych RP gen. dyw. Jarosław Mika, Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Marek Sokołowski. Byli też obecni parlamentarzyści, przedstawiciele Szefostwa Wojsk Rakietowych i Artylerii, szkolnictwa wojskowego, przemysłu zbrojeniowego, duchowieństwa, władz samorządowych, byli dowódcy jednostki, dowódcy jednostek 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, dowódcy sąsiednich garnizonów, kombatanci, mieszkańcy okolic Węgorzewa, Robert Gut Członek Zarządu PGZ S.A oraz Wiceprezes Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Paweł Majewski

Przyjęcie na wyposażenie Sił Zbrojnych RP elementów dywizjonowego modułu ogniowego kończy pierwszą fazę dostaw sprzętu zamówionego przez Inspektorat Uzbrojenia MON. Odebrane egzemplarze samobieżnej haubicy „KRAB” przeszły pozytywnie wszystkie testy i badania wymagane przez zamawiającego – Inspektorat Uzbrojenia MON.

Jest to wyjątkowy moment dla HSW S.A. ponieważ sprzęt przekazujemy zgodnie z terminem podanym w umowie.

-To szczególny dzień dla polskiej armii, dlatego że jeżeli chcemy by Polska czuła się bezpiecznie, jeżeli chcemy się liczyć w rozmowach z naszymi sojusznikami, jeżeli chcemy liczyć na ich pomoc, to w pierwszej kolejności Polska musi móc obronić się sama. Do tego potrzebne są dwie rzeczy: Ludzie i sprzęt. Ludzi mamy wspaniałych. Polskie wojsko godnie kontynuuje tradycje swoich poprzedników (…) Jestem przekonany, że nasi żołnierze wiedzą co znaczy służba Ojczyźnie. Sprzęt też powoli coraz lepszy: Raki, mosty Daglezja, teraz Kraby to sprzęt, który w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy trafił na wyposażenie polskiej armii –oznajmił Bartosz Kownacki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

Samobieżna haubica 155 mm to najwyższej klasy sprzęt artyleryjski. Haubica samobieżna 155 mm jest przeznaczona do obezwładniania i niszczenia: baterii artylerii i artylerii rakietowej, stanowisk dowodzenia, węzłów łączności i umocnień terenowych, pododdziałów czołgów zmechanizowanych i zmotoryzowanych we wszystkich położeniach i rodzajach działań bojowych, środków pancernych i opancerzonych w głębi ugrupowań przeciwnika oraz ogniem na wprost, śmigłowców na lądowiskach oraz obiektów wsparcia logistycznego. Charakteryzuje się szybkostrzelnością wynoszącą przy ogniu intensywnym 6 strzałów/min i donośnością max 40 km. Jego wyposażenie stanowią m.in. system nawigacji lądowej i dowiązania topograficznego, system kierowania ogniem, system filtrowentylacji, system łączności wewnętrznej i zewnętrznej, system przeciwpożarowy i tłumienia wybuchu, dzienne i nocne przyrządy obserwacyjne kierowcy i dowódcy, system ostrzegania i samo osłony przed wykryciem przez przeciwnika, celownik do strzelania na wprost, radar balistyczny i agregat prądotwórczy. Oprócz działa 155 mm jest wyposażony w karabin maszynowy 12,7 mm i wyrzutnię granatów dymnych (2×4).

Warto przypomnieć, że haubica 155 mm KRAB jest podstawowym elementem dywizjonowego modułu ogniowego o kryptonimie REGINA. W połowie grudnia 2016 r. Huta Stalowa Wola podpisała z Inspektoratem Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej umowę na dostawę czterech dywizjonowych modułów ogniowych o kryptonimie „REGINA”. Wartość umowy przekracza 4,5 miliarda złotych i jest jednym z największych kontraktów w polskiej zbrojeniówce.