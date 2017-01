Sikorski Model Show 2017

W sobotę 14 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli odbył się V ogólnopolski konkurs modelarski Sikorski Model Show. Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 500 modeli, które do Stalowej Woli przyjechały z różnych stron Polski. Imprezie towarzyszyły wykłady, prezentacje i pokazy o charakterze historycznym i militarnym.

– Konkurs się rozwija. To nie jest tak, że my co roku powtarzamy tę samą imprezę, bo za każdym razem można u nas znaleźć coś zupełnie nowego np. ekspozycja modeli w skali 1/6 jest po prostu imponująca. To jest jedna z dwóch czy trzech takich kolekcji w Europie, bo to bardzo rzadkie i kosztowne hobby. Mamy w tym roku niespodziankę armatohaubicę Kryl, którą udało nam się ściągnąć w ostatniej chwili – mówi Bartłomiej Belcarz z ZSP nr 1.

Prace konkursowe oceniane były przez profesjonalne jury, któremu przewodniczył Tadeusz Wroński.

– Poziom tego konkursu od początku był bardzo wysoki. Jesteśmy zadowoleni, że prac na poziomie ogólnopolskim czy europejskim jest tak dużo. Należy się z tego cieszyć bo to podnosi wartość imprezy także Sikorski nie ma się czego wstydzić. Jest to zawsze pierwsza impreza w roku i uważam, że wyznacza pewien kierunek na cały rok dla innych modelarzy, pokazanie się tutaj daje preferencje na inne konkursy w Polsce czy Europie – podkreśla szef jury.