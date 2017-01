Siatkarze zagrali dla Wielkiej Orkiestry

14 i 15 stycznia w hali sportowej niżańskiego RCEZ odbył się Podkarpacki 24-godzinny Maraton Siatkówki. Niżański turniej to jeden z elementów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do przygotowanej na turniej puszki wrzucono w sumie 1523 złotych i 93 groszy na rzecz WOŚP, całą kwotę przekazano do sztabu w Rudniku nad Sanem.

Turniej rozpoczął się w sobotę, 14 stycznia o godz. 19. Przez całą noc, aż do godziny 8 rano w niedzielę trwały zmagania w ramach Amatorskiej Ligi Siatkówki SWVA Stalowa Wola. Z kolei w niedzielę od godz. 8 do 10 rywalizowały ze sobą Vega MOSIR Stalowa Wola, Stal Stalowa Wola i Sokół Nisko. Około godz. 15 na płytę hali wyszli juniorzy Asseco Resovia Rzeszów, którzy zmierzyli się z drużyną Old Boys Orkan Nisko. Na zakończenie meczu rzeszowskiej drużyny z Orkanem Nisko rozdano pamiątkowe albumy, a na ręce burmistrza gminy i miasta Nisko Juliana Ozimka przekazano pamiątkowe serce kute ufundowane przez restaurację “Zielony Dworek”.

Gośćmi honorowymi maratonu byli Marek Karbarz oraz Jan Such.

