Siatkarze zagrali dla kolegi

[Zdjęcia] W sobotę 16 września na sali sportowej niżańskiego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej odbył się turniej piłki siatkowej mężczyzn pod patronatem starosty powiatu niżańskiego oraz burmistrza Niska. Jednak w tym dniu rywalizacja o I miejsce zeszła na dalszy plan, ponieważ w trakcie siatkarskich zmagań zorganizowano zbiórkę na operację młodego siatkarza.

Turniej siatkówki, który rozegrał się w minioną sobotę stanowił rozgrzewkę przed rozpoczęciem sezonu. Udział w nim wzięły cztery drużyny. Były to ADS Wolta Warszawa, AKS Orkan Nisko, KONZBUD Stalowa Wola oraz WP – Transfer Stalowa Wola. Pomimo tego, iż rywalizacja pomiędzy siatkarzami była zacięta to wszystkie składy otrzymały I miejsce. Trening przed zbliżającym się sezonem nie był jedynym powodem sportowego spotkania, ponieważ siatkarze postanowili wesprzeć jednego ze swoich kolegów i zorganizowali dla niego zbiórkę by mógł poddać się operacji oka.

Jak się okazało, u młodego siatkarza wystąpił problem ze wzrokiem. Po przeprowadzeniu badań stało się jasne, że w tym przypadku konieczna jest operacja. Niestety niepodlegająca refundacji.

– Nasz kolega siatkarz chciał zaciągnąć kredyt na ten cel, ale nasza reakcja była natychmiastowa. Zorganizowaliśmy zbiórkę, bo przecież trzeba sobie pomagać. A wzajemna pomoc dodatkowo zacieśnia więzy między siatkarzami – mówił prezes drużyny AKS Orkan Nisko oraz organizator turnieju Adam Madej.

W najbliższą niedzielę w sali niżańskiego RCEZ odbędzie się kolejny turniej siatkarski, któremu również towarzyszyć będzie zbiórka na rzecz operacji siatkarza.

Kamila Brzezińska