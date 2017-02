Senior aktywny i bezpieczny z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych włączył się do kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior”, organizowanej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska podpisała porozumienie w tej sprawie z Elżbietą Rafalską minister rodziny pracy i polityki społecznej.

Nasze społeczeństwo coraz bardziej się starzeje, dlatego seniorzy stanowią pokaźną grupę demograficzną. W dzisiejszym świecie są to osoby otwarte na nowości, z reguły zadowolone z życia, rozwijające zainteresowania. Ale to tylko jedna strona medalu. Wśród problemów, z którymi muszą się zmagać wymienia się najczęściej: samotność, opuszczenie przez rodzinę, brak poczucia bycia wartościowym i potrzebnym. Dzisiaj człowiek stary niejednokrotnie może liczyć tylko na siebie.

– Celem realizowanej od grudnia 2016 r. kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” jest uchronienie osób starszych przed przestępstwami, takimi jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc, czy dyskryminacja ze względu na wiek – podkreśla Małgorzata Łyszczarz-Bukała, rzecznik regionalny ZUS województwa podkarpackiego. Dlatego organizatorzy stawiają sobie za cel podniesienie świadomości społecznej w tym obszarze.

Drugim obszarem kampanii jest szeroko rozumiana aktywność – zawodowa, społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna. Prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia oraz wydłużenie się okresu samodzielności osób starszych.

Podpisanie porozumienia nie jest sprawą przypadku. ZUS zawsze był sojusznikiem w zakresie polityki senioralnej.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspierał i wspiera politykę senioralną państwa. My na co dzień mamy kontakt z dziesiątkami tysięcy seniorów, bo to ZUS dba o ich bezpieczeństwo finansowe, wypłacając zawsze na czas należne im świadczenie – podkreślała prof. Gertruda Uścińska. – Podejmujemy też szereg działań, do których prawo nas nie obliguje, ale które służą naszym klientom w podeszłym wieku. Prowadzimy edukację w zakresie obowiązującego w Polsce systemu emerytalnego i rentowego, organizujemy Dni Seniora, systematycznie ograniczamy wszelkie bariery architektoniczne na naszych salach obsługi i tworzymy miejsca przyjazne seniorom.

Obok ZUS-u do kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” przystąpiła Poczta Polska, której prezes Przemysław Sypniewski również podpisał z MRPiPS porozumienie o współpracy.