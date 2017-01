W ramach cyklu „Dzieciaki w kinie” kino „Wrzos” zaprasza na familijny seans. Tym razem najmłodsi poznają magię książek i ich niezwykłą moc, która wpływa na naszą wyobraźnię.

„Sekret Eleonory” to historia Nathaniela i wyjątkowej biblioteki, w której mieszkają postacie z bajek. Film opowiada o odwadze, pokonywaniu trudności i wierze we własne siły. To piękna animacja, która pokazuje magię płynącą z baśni i bajek i w ciekawy sposób zachęca, by czytać książki.

Po projekcji dzieci będą mogły wziąć udział we wspólnej zabawie inspirowanej filmem, a rodzice w warsztatach.

Wedle badań czytanie książek dzieciom ćwiczy koncentrację, gwarantuje rozwój emocjonalny i intelektualny oraz stanowi ochronę przed uzależnieniem od telewizji i internetu. Jakie książki wybrać, by dziecko chciało słuchać i czytać? Jak czytać, by zafascynować literaturą od urodzenia? Jak kupować książki? I w końcu, dlaczego to właśnie książka jest idealnym prezentem na wszystko? Na te pytania odpowie Katarzyna Walerowicz – pomysłodawczyni warsztatów, mama, polonistka i propagatorka czytelnictwa. Podczas spotkania będzie można „na żywo” zapoznać się

z kilkudziesięcioma tytułami polecanych książek dla dzieci.

Tymczasem z okazji Dnia Babci i Dziadka wszyscy solenizanci będą mieli bezpłatny wstęp na seans „Sekret Eleonory” w ramach akcji „Dzieciaki w kinie”.

Seans odbędzie się 22 stycznia o godzinie 11. w kinie „Wrzos”. Bilety: dorośli – 10 zł, dzieci – 5 zł. Film dla dzieci od szóstego roku życia.