Segregacja odpadów po nowemu

Od lipca 2017 r. obowiązują w Polsce nowe, jednolite dla całego kraju zasady segregacji odpadów komunalnych: szkło (kolorowe i bezbarwne) wyrzucamy do zielonego pojemnika, papier i tekturę do niebieskiego, metale, plastik i opakowania wielomateriałowe do żółtego, a resztki kuchenne do brązowego. Na dostosowanie się do nowych przepisów gminy mają pięć lat. W Stalowej Woli taki podział odpadów na frakcje i kolorystyka pojemników to nic nowego.

Pierwsze, jeszcze w latach 90., były w naszym mieście tzw. dzwony na surowce wtórne (papier, szkło plastik). Potem doszły pojemniki z metalowej siatki na tworzywa sztuczne i metale, a pod koniec 2013 r. wprowadzono brązowe pojemniki na odpady kuchenne, w tym biodegradowalne resztki. Tym samym odpady dzielono na frakcję suchą (surowce do odzysku) i mokrą. Po roku jednak, z powodów ekonomicznych brązowe pojemniki wycofano. Stosowano też dwa rodzaje pojemników na odpady szklane: zielony na szkło kolorowe i białe na szkło bezbarwne. Zmieszane odpady gromadzono przez lata w dużych kontenerach i mniejszych pojemnikach. W mieście działają też dwie rupieciarnie przyjmujące bezpłatnie odpady niebezpieczne i problemowe. Okresowo odbywa się także mobilna zbiórka elektrogratów i odpadów wielkogabarytowych…

