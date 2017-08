Jest ściernisko, a będzie boisko

W poniedziałek, 28 sierpnia, w Nisku gościł wiceminister sportu i turystyki Jarosław Stawiarski. W obecności posła Rafała Webera oraz włodarzy powiatu niżańskiego i gminy Ulanów podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji na terenie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej oraz w gminie Ulanów.

– Spotykamy się w miejscu, gdzie niedługo powstanie boisko wielofunkcyjne – podkreślał podczas konferencji starosta Robert Bednarz. – Wartość zadania to blisko milion sto tysięcy złotych. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki to kwota 506 tysięcy złotych. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie boisko wielofunkcyjne na które złożą się boiska do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej i kort tenisowy oraz bieżnia trzy torowa, która będzie wspaniałym uzupełnieniem tego obiektu sportowego. Będą też trybuny.

O tym jakie inwestycje powstaną w gminie Ulanów mówił burmistrz Stanisław Garbacz.

– Na terenie gminy Ulanów realizowane będą dwa zadania. W Wólce Tanewskiej wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne i siłownia zewnętrzna, z kolei w Dąbrówce powstanie też boisko wielofunkcyjne, boisko trawiaste, przeprowadzimy też remont magazynu na sprzęt sportowy. Wartość tych zadań to kwota około 615 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie z ministerstwa to 307 tysięcy złotych. Jesteśmy już po przetargu tego zadania, będzie ono wykonane jeszcze w tym roku. Prace na tych dwóch obiektach ruszą już we wrześniu. Już dziś chciałbym zaprosić na odbiór tych inwestycji. Termin zakończenia zadania to koniec października. Myślę, że jest to termin realny – stwierdza burmistrz Stanisław Garbacz.