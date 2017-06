Sandomierz prekursorem kreatywnej nauki o ruchu drogowym

Jak efektywnie przygotować dzieci do egzaminu na kartę rowerową? Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu jako pierwsi w Polsce mogą w nietypowy sposób poznać zasady panujące na drodze. Wszystko dzięki interaktywnej podłodze i zestawowi gier, które pomagają przygotować uczniów klas IV do egzaminu. Nauka w formie zabawy sprawia, że dzieci skutecznie utrwalają zdobytą wiedzę, a dzięki temu będą bezpiecznie poruszać się po drogach.

Z uwagi na rosnące temperatury, na drogach można spotkać coraz większą liczbę rowerzystów. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym roku, ich liczba jeszcze wzrośnie. Jak skutecznie przygotować uczniów szkoły podstawowej do pierwszej rowerowej przygody i dołączenia do społeczności użytkowników jednośladów?

Pierwsza szkoła w Polsce

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sandomierzu jest pierwszą placówką w Polsce, która postawiła na kreatywny rozwój i wykorzystała do nauki o ruchu drogowym innowacyjną podłogę interaktywną Magiczny Dywan wraz z pakietem gier „Zasady Ruchu Drogowego”. – Nowe technologie nie są nam obce i jesteśmy świadomi ich pozytywnego wpływu na rozwój najmłodszych. Zrobiliśmy to w trosce o jakość nauki dzieci uczących się w naszej placówce. Dokładamy wszelkich starań, żeby przygotować naszych uczniów do podejmowania mądrych decyzji na drogach. Taka jest rola placówki edukacyjnej, którą chcemy dobrze wypełniać i wierzymy, że inwestycja w Magiczny Dywan zwróci się w postaci bezpiecznych uczestników ruchu drogowego – skomentował Grzegorz Socha, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu.

Nauka nie musi być nudna

Zestaw gier, w który zainwestowała szkoła, składa się z czterech quizów. W pierwszym z nich „Znaki drogowe” uczestnicy zabawy muszą wskazywać na odpowiednie znaki drogowe, w drugim „Karuzela pytań” losuje się pytanie, a następnie trzeba wskazać prawidłową odpowiedź, w trzecim „Ruch drogowy” odgrywa się mecz piłki nożnej – im szybciej dziecko odpowie na pytanie, tym szybciej piłka trafi do bramki. Z kolei w ostatnim quizie „Statki” celem jest zatopienie statku przeciwnika – trzeba wskazać stopień trudności pytania, a następnie udzielić na nie odpowiedzi. Zestawy nie mają żadnych ograniczeń liczbowych uczestników, dlatego do zabawy mogą włączyć wszystkie chętne dzieci. – Pakiet „Zasady Ruchu Drogowego” został stworzony z myślą o przygotowaniu najmłodszych do uczestnictwa w ruchu drogowym. Dzięki temu, że składa się z gier, dzieciom łatwiej jest przyswoić wiedzę kryjącą się quizach, a do zabawy włączają się z przyjemnością – wyjaśnia Piotr Treszczotko, wiceprezes firmy Funtronic, polskiego producenta i dystrybutora Magicznego Dywanu.

Uczniowie klas IV w SP nr 3 w Sandomierzu mają szansę na nietypowe i skuteczne poznanie przepisów ruchu drogowego. Dzięki nauce przez zabawę dzieci w sposób automatyczny i trwały przyswajają wiedzę, która w przyszłości okaże się niezbędna. Inwestycja sandomierskiej szkoły jest dobrym początkiem wykorzystywania kreatywnych rozwiązań do celów edukacyjnych. Nauka nie musi być nudna, a powyższy przykład jest tego najlepszym dowodem.