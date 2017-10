Samoobsługowy alkomat w stalowowolskiej komendzie

Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli otrzymała nowy alkomat. Jest to urządzenie samoobsługowe, które znajdzie się na recepcji. Każdy kierowca, który ma wątpliwości, czy może wsiąść za kierownicę będzie mógł przyjść do komendy i sprawdzić swój stan trzeźwości. Urządzenie sfinansowane zostało przez Urząd Miasta w Stalowej Woli. Jego zakup to kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu stalowowolskiego.

Stalowowolska komenda to miejsce licznie odwiedzane przez mieszkańców, którzy przychodzą do jednostki, aby sprawdzić swój stan trzeźwości. Liczba tych odwiedzających jest szczególnie duża w niedzielne poranki oraz w wakacyjne weekendy.

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywateli, Komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli, insp. Lucjan Maczkowski podjął starania i rozmowy z przedstawicielami lokalnego samorządu o zakup ogólnodostępnego urządzenia do badania stanu trzeźwości.

Cel został osiągnięty. Urządzenie takie zostało zakupione ze środków finansowych przekazanych przez Urząd Miasta Stalowa Wola. Wczoraj odbyło się przekazanie alkomatu. Uczestniczył w nim Przewodniczący Rady Miasta Stalowa Wola Stanisław Sobieraj i Komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli. insp. Lucjan Maczkowski.

Urządzenie znajdzie się w budynku komendy na recepcji tak, aby każdy kto chce z niego skorzystać miał taką możliwości. Alkomat jest samoobsługowy, a korzystanie z niego będzie bezpłatne. Przeznaczony jest szczególnie dla odpowiedzialnych kierowców, którzy będą teraz mogli w każdej chwili zweryfikować swój stan trzeźwości i wsiąść za kierownicę bez narażania się na odpowiedzialność karną za kierowanie pojazdem pod działaniem alkoholu.

Zakup tego alkomatu to kolejny krok ze strony stalowowolskiej Policji i lokalnego samorządu w stronę poprawy bezpieczeństwa na drogach naszego miasta i powiatu.

Info: KPP Stalowa Wola