Samochód dachował w Przyszowie

21 maja stalowowolscy policjanci pracowali na miejscu zdarzenia do jakiego doszło w Przyszowie w gminie Bojanów. 38-letnia kobieta jadąca oplem straciła panowanie nad pojazdem, zjechała do rowu, gdzie samochód dachował. Do szpitala przewieziono kierującą autem i dwoje dzieci w wieku 13 i 14 lat. 38-latka była trzeźwa. Policjanci wyjaśniają przyczyny o okoliczności wypadku.

Do zdarzenia doszło tuż po godz. 13, w miejscowości Przyszów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia 38-letnia mieszkanka powiatu stalowowolskiego kierująca oplem corsa na łuku drogi straciła panowanie nad samochodem, zjechała do rowu, gdzie auto dachowało. W wyniku wypadku ranna została kierująca i dwoje dzieci w wieku 13 i 14 lat, jadących w samochodzie. Ranne osoby przewieziono do stalowowolskiego szpitala.

Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku. Przeprowadzone badanie wykazało, że 38-latka była trzeźwa. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, wykonali dokumentację fotograficzną oraz szkic. Nad wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności wypadku pracują policjanci ze stalowowolskiej komendy.