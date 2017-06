Samobójstwo to niemy krzyk rozpaczy

Informacja o nieudanej próbie samobójczej 24-latka ze Stalowej Woli, udaremnionej przez policję w ubiegłym tygodniu, przywołała pogłoski i spekulacje o rosnącej liczbie samobójstw w Stalowej Woli i powiecie stalowowolskim. – Dzięki szybko przekazanym nam informacjom udało się w ciągu tych kilku miesięcy roku uratować już 4 osoby próbujące popełnić samobójstwo – zdradza Andrzej Walczyna, rzecznik prasowy stalowowolskiej Policji.

Policyjne statystyki z ostatnich lat dotyczące samobójstw w powiecie stalowowolskim nie są jednak alarmujące. Wynika z nich, że w roku 2016 w całym powiecie zanotowano nawet spadek liczby samobójstw w stosunku do roku poprzedniego. Dokładnie 11 przypadków prób samobójczych zakończonych zgonem odnotowała policja na terenie powiatu stalowowolskiego w 2016 roku, w roku 2015 było ich o dwa więcej. Pochopnym byłoby jednak wnioskować o optymistycznym trendzie spadkowym, bo z kolei liczba wszystkich odnotowanych prób samobójczych wzrosła z 27 w 2015 roku do 28 w roku ubiegłym. Znaczący jest także wzrost liczby wszystkich prób samobójczych w naszym powiecie od 2013 roku, kiedy to policyjne statystyki zanotowały ich tylko 16, w 2014 było ich już 23. Trudno jest także wyciągać wnioski z porównania danych z powiatem niżańskim, gdzie w 2015 roku było 0,13 samobójstw na 1000 mieszkańców (ogółem 9 osób), czyli więcej niż w pow. stalowowolskim, gdzie zanotowano wtedy 0,12 samobójstw na 1000 mieszkańców, ale w roku 2016 porównanie to wypada już na niechlubną korzyść pow. stalowowolskiego: 0,10 na 1 tys. mieszkańców do 0,05 samobójstw na 1 tys. mieszkańców (tj. ogółem 3 osoby) w powiecie niżańskim…

