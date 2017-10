Sala gimnastyczna w nowej odsłonie

[Zdjęcia] 16 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej sali gimnastycznej. Wartość inwestycji to ponad milion złotych.

Kilka dni temu władze powiatu stalowowolskiego prezentowały odnowione sale w CKUiODiDZ. Tym razem przyszedł czas na kolejną zakończoną sukcesem inwestycję jaką był remont obiektu sportowego w ZSP nr 1.

– Można właściwie powiedzieć, że stare zostały tylko ściany. Remont był bardzo gruntowny, ale obiekt tego wymagał. W ramach inwestycji wykonano nie tylko remont areny sportowej, ale także pomieszczeń siłowni, zaplecza sportowego, sanitariatów i szatni – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski. Podkreślił również, że wszystkie inwestycje przeprowadzane na terenie powiatu są powodem do dumy.

Całkowity koszt remontu sali wyniósł 1 mln 56 tys. złotych z czego 528 tysięcy stanowiło dofinansowanie przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016.

Swoim zakresem inwestycja obejmowała przebudowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz siłownią i salą do zajęć karate. Wymieniono pokrywę dachu, parkiet, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, instalację centralnego ogrzewania, elektryczną i wentylacji, ocieplono zewnętrzne ściany, wykonano kanalizację sanitarną i deszczową oraz wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych. Ponadto w ramach zadania zostały zakupione nowe sprzęty sportowe takie jak: ramki do piłki ręcznej, drabinki, tablice do koszykówki, słupki do siatkówki, oraz kurtyna pozwalająca przegrodzić salę…

Cały artykuł przeczytasz w najbliższym papierowym wydaniu „Sztafety” (19.10.2017)