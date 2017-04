Sądem Rejonowym w Stalowej Woli pokieruje Paweł Bronkiewicz

Sędzia Paweł Bronkiewicz został nowym prezesem Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. Zastąpił tym samym Joannę Szewczyk.

20 kwietnia 2017 roku sędzia Paweł Bronkiewicz decyzją Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie został nowym prezesem Sądu Rejonowego w Stalowej Woli.

Paweł Bronkiewicz postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2008 roku został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Nisku. Z dniem 1 kwietnia 2008 roku powierzono mu funkcję Przewodniczącego VII Wydziału Zamiejscowego w Ulanowie Sądu Rejonowego w Nisku. Od dnia 1 stycznia 2013 roku Sędzia Paweł Bronkiewicz został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. Następnie z dniem 15 listopada 2013 roku został powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, zaś od 1 marca 2015 roku powierzono Panu Sędziemu funkcję Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, którą pełnił do 31 grudnia 2016 roku. Z dniem 1 stycznia 2017 roku powierzono Sędziemu Pawłowi Bronkiewiczowi pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. Ponadto w latach 2012, 2013 a także 2015 i 2016, na podstawie art. 77 § 9 u.s.p, Sędzia Paweł Bronkiewicz był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.