Są miliony na oczyszczalnię

7 milionów 351 tysięcy złotych dotacji dostanie Rudnik nad Sanem na modernizację miejscowej oczyszczalni ścieków. Po przebudowie instalacja będzie w stanie przerobić dwa razy więcej ścieków niż obecnie.

Informację o przyznaniu wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego rudnicki włodarz otrzymał przed kilkoma dniami. – Instytucja Zarządzająca RPO WP na lata 2014-2020 dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego

z działania 4.3 gospodarka wodno-ściekowa. Nasz projekt pod nazwą „Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej” złożony przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem znalazł się na liście do dofinansowania – informuje Waldemar Grochowski.

Wartość złożonego projektu to aż 11 milionów 649 tysięcy złotych, a przyznana kwota dofinansowania to 7 milionów 351 tysięcy złotych.

– Zakres projektu obejmuje przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków prowadzącą do zwiększenia przepustowości z 1000 metrów sześciennych na dobę do 2000 metrów sześciennych dobę oczyszczalnych osadów – wyjaśnia Grochowski i dodaje, że oprócz prac przy modernizacji oczyszczalni w ramach projektu wybudowane zostanie 990 metrów kanalizacji przy ul. Stalowej do Mostostalu i Podstrefy Ekonomicznej.

Share 0 Share 0 Share 0