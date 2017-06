Ryznar nadal pełniącym obowiązki

Pomimo dwukrotnego ogłoszenia konkursu na dyrektora szpitala w Nisku komisji konkursowej nie udało się wybrać kandydata. Taką osobę wskazał za to zarząd powiatu, który przed kilkoma dniami przedstawił swoją kandydaturę. Roman Ryznar jednak funkcji dyrektora nie przyjął, woli być pełniącym obowiązki.

– Kiedy pan starosta po odejściu pana Przybycienia zaproponował mi funkcję dyrektora powiedziałem jednoznacznie, że będę nim tylko i wyłącznie do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Gdybym chciał być dyrektorem to startowałbym w konkursie. Ponieważ ktoś ten zakład musi prowadzić, a kolejne etapy konkursu nie wyłoniły do tej pory żadnego kandydata, pełnię obowiązki. Staram się je wypełniać rzetelnie i uczciwie. Odpowiedzialność i tak jest taka sama. Natomiast w świetle tej całej sytuacji w jakiej szpital się znajduje jestem dość ostrożny i na pewno mniej optymistycznie podchodzę do podejmowania decyzji, mając na sobie bagaż wieloletnich doświadczeń, niż młodsi ludzie – mówi p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego w Nisku Roman Ryznar.

O konkurs na dyrektora, dalsze pełnienie obowiązków przez Ryznara i plany dotyczące funkcjonowania szpitala zapytaliśmy starostę niżańskiego.

– Jeśli chodzi o ogłoszenie kolejnego konkursu, to na ten moment nie jest on planowany. Z panem Ryznarem jesteśmy umówieni w ten sposób, że będzie pełnił obowiązki dyrektora tyle ile będzie potrzeba – tłumaczy starosta niżański Robert Bednarz. – To dla zarządu powiatu jest korzystne. Korzystne w tym sensie, że zarząd ma możliwość szukania kolejnego kandydata, bo nie zamykamy tego konkursu, który był ogłoszony, tylko zawieszamy.