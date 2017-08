Ruszyła pielgrzymka na Jasną Górę

W piątek 4 sierpnia ze Stalowej Woli wyruszyła XXXIV pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku na udział w wędrówce zdecydowało się 730 pątników. Pielgrzymi zanim ruszyli w drogę uczestniczyli we mszy świętej w bazylice konkatedralnej. Pątnicy wędrujący na Jasną Górę skupieni są w sześciu grupach: Jadwiga, Barbara, Wincenty, Urszula, Michał i Florian. Hasłem przewodnim tegorocznej pielgrzymki jest „Nieść światło Ewangelii”. W drodze do Częstochowy udział bierze 25 kapłanów, 2 diakonów, 8 kleryków i 3 siostry zakonne. Pątnicy mają do pokonania 270 km, na Jasną Górę dotrą za 9 dni.

Share 0 Share 0 Share 0