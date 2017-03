Ruszamy z inwestycją za ponad 10 milionów złotych

Powiat Stalowowolski rozpoczyna kolejną w tym roku wielką inwestycję. Mowa o termomodernizacji aż 4 szkół: ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ-u oraz CKUiODiDZ. Całkowita wartość tego potężnego zadania przekroczy 10 mln zł.

Ze względu na skalę przedsięwzięcia oraz fakt, że będzie ono prowadzone w kilku placówkach oświatowych jednocześnie, będzie ono realizowane przez kilku wykonawców. I tak, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 prace będzie prowadziła firma ADMA ze Staszowa, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, a także w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doradztwa Zawodowego – firma BCJ z Tarnobrzega, a w Centrum Edukacji Zawodowej – firma BIPV System z Rzeszowa. Umowy z wykonawcami zostały podpisane 27 marca w Starostwie Powiatowym.

Zakres robót obejmie m.in.: docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia, a także montaż instalacji fotowoltaicznych. W przypadku ZSP Nr 1 oraz CEZ, w grę wchodzi również wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Prace budowlane w szkołach rozpoczną się już w kwietniu. – I to sprawia, że będzie to bardzo skomplikowana inwestycja pod względem logistycznym. W szkołach będzie przecież trwała nauka, te obiekty będą więc jednocześnie w stałym użytkowaniu. Dlatego wykonawcy będą musieli bardzo dobrze zabezpieczyć teren robót, tak aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Najbardziej kosztowne i pracochłonne prace w związku z inwestycją będą realizowane w ZSP Nr 1 oraz w CEZ-ie. Wartość kosztorysowa całego przedsięwzięcia wynosiła 13,2 mln zł, po przetargu spadła do 10,05 mln zł. Niezwykle istotny jest fakt, że aż 85% kosztów kwalifikowanych pokryje dofinansowanie, które Powiat Stalowowolski zdobył z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – oś priorytetowa 3 – „Czysta energia”. – To nas niezmiernie cieszy. Nie sądzę, żeby jeszcze kiedykolwiek pojawiła się szansa na pozyskanie tak wysokiego dofinansowania na prace termomodernizacyjne. Dlatego grzechem byłoby nie podjąć wyzwania i nie skorzystać. To duża i trudna inwestycja, ale przyniesie nam w przyszłości duże oszczędności na ogrzewaniu, no i niewątpliwie sprawi, że budynki szkół wypięknieją pod względem wizualnym – mówi starosta Janusz Zarzeczny.

Zakończenie robót w szkołach w przypadku ZSP Nr 3 oraz CKUiODiDZ jest przewidziane na sierpień, natomiast w przypadku ZSP Nr 1 oraz CEZ-u – na październik 2017 roku.