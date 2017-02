Rusza IV semestr Politechniki Dziecięcej

Od 8 lutego można dokonywać zapisów na zajęcia w IV semestrze Politechniki Dziecięcej. Z zajęć może skorzystać 200-osobowa grupa dzieci w wieku od 6 do 12 lat zamieszkałych na terenie powiatu stalowowolskiego.

W IV semestrze nie zabraknie tematów, które zainteresują małych studentów. Dzieci dowiedzą się między innymi jaką rolę w naszym organizmie pełni serce, z czego jest zbudowane oraz jak bada się puls. Temat automatyki i produkcji przemysłowej w przystępnej formie przybliży dzieciom Natalia Rusin-Zielińska podczas wykładu pt. „Czy sterownik steruje, a falownik faluje?”. Natomiast, aby lepiej zapamiętać wszystkie nowe informacje, na zajęciach „Pamięć doskonała. Jak się uczyć, żeby wszystko pamiętać?”, wspólnie z zajmującymi się na co dzień szkoleniami oraz psychologią Magdaleną Popek i Joanna Kotek, poznają i przećwiczą techniki zwiększające efektywność pamięci. Z kolei na zajęciach pt. „Wielki Wybuch, czarne dziury i Kosmos”, które poprowadzi pasjonat i popularyzator astronomii Radosław Pior, uczestnicy wsłuchają się w dźwięki Kosmosu, przybliżą do gwiazd, by wreszcie wybuchowo wylądować.

Wykłady odbywają się raz w miesiącu, w sobotę, w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Filię Politechniki Dziecięcej w Stalowej Woli sfinansowano ze środków Gmin: Stalowa Wola, Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików i Zaleszany.

Zapisów można dokonywać od 8 lutego od godziny 10.00 do 19 lutego do godziny 23.59.59.

20 lutego odbędzie się losowanie uczestników na zajęcia, natomiast 21 lutego nastąpi ogłoszenie wyników losowania, czyli listy dzieci zakwalifikowanych do udziału w zajęciach.

Organizatorem wszystkich działań związanych z rekrutacją jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza w Rzeszowie.

Więcej informacji na temat zajęć i rejestracji znajduje się na stronie www Politechniki Dziecięcej: https://dolina-wiedzy.pl/pd/