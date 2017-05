Rusza budowa lądowiska dla śmigłowców

W poniedziałek 22 maja odbyło się przekazanie placu budowy pod wyniesione lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które powstanie nad dachem Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego stalowowolskiego szpitala. Inwestycja ma zostać oddana do użytku jeszcze przed końcem tego roku. Koszt zadania to blisko 6 mln zł.

– Przechodzimy do drugiej części zadania po SORze przyszedł czas na lądowisko. Ta inwestycja jest bardzo istotna, bo od niej zależy przyszłość Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, gdyby nie było lądowiska być może SOR-u też by nie było. Zdecydowaliśmy się żeby tę inwestycję wykonać mimo iż jest ona dosyć droga, bo w sumie kosztuje 6 mln zł. 3,5 mln zł to są środki z ministerstwa, resztę dokładamy jako samorząd powiatowy – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski…

