Rusz „Śladami Wyklętych”

Już 4 marca w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w Stalowej Woli odbędzie się gra miejska – „Śladami Wyklętych”.

Impreza rozpocznie się o godz. 11.00 przed Urzędem Miasta (ul. Wolności 7). Od godziny 10.00 będzie już otwarte Biuro Gry, które znajdować się będzie w budynku urzędu (na parterze). W nim dostępna będzie mapka, karta patrolu i potrzebne informacje do wypełnienia misji. Karty patroli należy zdać do godziny 14.00 w Biurze Gry, które przeniesie się do Parku Miejskiego im. Kazimierza Pilata przy tzw. górce, za kortami MOSiR.

Zapisy trwają do 3 marca do godziny 12.00. By zgłosić swój patrol do akcji partyzanckiej należy wysłać maila na adres gtracz@stalowawola.pl z tytułem „Śladami Wyklętych”, a w treści podać imiona i nazwiska osób wchodzących w skład patrolu, daty urodzeń oraz numer kontaktowy. Maksymalnie grupa może się składać z trzech partyzantów, chyba że jest to rodzina z dziećmi. Podczas gry zbierane są punkty, które po podliczeniu wyłonią zwycięską drużynę. W przypadku gdy kilka grup zdobędzie taką samą liczbę punktów, o zwycięstwie zadecyduje czas przejścia gry.