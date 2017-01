W Rudniku niepełnosprawni mają nowy samochód

252 tysięcy złotych kosztował pojazd, który 11 stycznia trafił do rudnickiego Centrum Caritas. Nowy bus będzie dowoził dl placówki jej podopiecznych z terenu całego powiatu.

– Opiekujemy się naszymi dziećmi i podopiecznymi z Rudnika i z sąsiednich gmin, a auto to pozwoli pokonać wiele problemów zwiążanych z dowożeniem uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – wyraził swą radość Waldemar Grochowski burmistrz gminy i miasta Rudnik nad Sanem.

Wielu pośród uczestników WTZ oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, potrzebuje pomocy w codziennym dotarciu na zajęcia. Samochody, które do tej pory wykorzystywano pokonują dziennie około 600 km, dlatego też szybko się zużywają, a ich fatalny stan techniczny utrudnia transport. Warsztaty działają już 10 lat a Środowiskowy Dom Samopomocy – 5, z biegiem czasu pojawiła się zatem potrzeba zakupu nowego samochodu, który umożliwiłby bezpieczny dojazd osób z terenu całego powiatu niżańskiego.

– Jest to dla nas bardzo radosny dzień, kiedy mogliśmy zgromadzić się w tym uroczystym momencie przekazania kluczyków autobusu. Jest to wielki dzień, nie tylko dla Caritas, ale dla jego podopiecznych, którzy będą użytkownikami tego autobusu – mówił w trakcie uroczystości przekazania busa dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej ks. Bogusław Pitucha.

Do placówki trafił Volkswagen Crafter za nieco ponad 252 tysięcy złotych, natomiast zabudowę busa wykonała firma AUTOMET Group z Sanoka.

Środki potrzebne na zakup autobusu dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem dofinansowali w kwotach: 195 tysięcy złotych rzeszowski oddział PFRON, Powiat Niżański 21 tysięcy złotych, Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem 20 tysięcy złotych, Gmina Jeżowe 15 tysięcy złotych, Gmina i Miasto Ulanów 5 tysięcy złotych. Do zakupu dołożyła się też Gmina Harasiuki oraz Caritas Diecezji Sandomierskiej.

