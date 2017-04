Rudnicka „jedynka” i podstawówka z Zaklikowa walczą o remont stołówki

Dwie szkoły z naszego regionu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Rudniku nad Sanem oraz Publiczna Szkoła Podstawowa z Zaklikowa walczą o nagrodę w konkursie „Ekstra Stołówka Delma”. Nagrodą główną, którą otrzyma pięć najlepszych szkół, jest remont stołówki o wartości 30 tysięcy złotych. By pomóc im wygrać wystarczy tylko kliknąć na http://www.extrastolowki.pl/#glosuj

19 kwietnia PSP nr 1 z Rudnika nad Sanem zajmowało rewelacyjną, piątą lokatę w konkursie z oddanymi 174 tysiącami 387 głosami. Na szkołę w Zaklikowie oddano do tej pory 739 głosów.

W konkursie bierze udział 484 szkół z terenu całej Polski, jednak tylko dwie z naszego regionu. Głosowanie trwa tylko do końca maja, a zwycięskie szkoły zostaną ogłoszone 19 czerwca.

