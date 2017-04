Rozmawiali o uzależnieniach

31 marca na deskach niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” zaprezentowało się 9 zespołów szkolnych biorących udział w eliminacjach do VIII Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”.

Organizatorem corocznego przeglądu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku. W trakcie eliminacji zaprezentowały się zespoły uczniów ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu niżańskiego. Przy pomocy teatralnych inscenizacji młodzież zwróciła uwagę na szkodliwość zażywania narkotyków, alkoholu, czy nikotyny oraz tego jakie skutki mają wpływ na zdrowie oraz życie młodych ludzi.

– Spotkaliśmy się dzisiaj żeby porozmawiać o uzależnieniach. Trochę inaczej zostanie to przeprowadzone bo nie będzie żadnych pogadanek, ani wykładów. To właśnie wy pokażecie co jest dla was ważne w tym zakresie, jak wy postrzegacie problem uzależnień – tymi słowami rozpoczęła przegląd państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Nisku Maria Budkowska.

Przegląd miał charakter konkursowy. Decyzję jury pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum nr 1 w Nisku za spektakl pt. „Uzależnienie -droga donikąd”, na drugim miejscu uplasowali się gimnazjaliści z Zespołu Szkół nr 3 w Nisku z inscenizacją pt. „Błękitny ptak”, natomiast na trzecim miejscu gimnazjaliści z Huty Krzeszowskiej za spektakl pt. „Wybór należy do ciebie”.

Jury przyznało także dwa wyróżnienia za najlepszą grę aktorską. Otrzymali je Monika Pikuła z LO w Nisku oraz Elżbieta Zwolak z Gimnazjum w Hucie Krzeszowskiej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez starostę niżańskiego, burmistrza gminy i miasta Nisko, burmistrza Ulanowa, wójta gminy Harasiuki, wójta gminy Jeżowe, wójta Jarocina, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nisku.

