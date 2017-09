Rozmawiali o sprawach osiedlowych

Oświetlenie, bezpieczeństwo, miejsca parkingowe, tereny zielone czy zakłócanie ciszy nocnej to tylko niektóre z tematów poruszanych przez mieszkańców osiedla Młodynie podczas poniedziałkowego spotkania z władzami miasta.

Trwa trzeci cykl spotkań osiedlowych w trakcie, których mieszkańcy mogą osobiście spotkać się z prezydentem Lucjuszem Nadbereżnym, przewodniczącym rady miejskiej Stanisławem Sobierajem, radnymi danego okręgu oraz pracownikami magistratu i w bezpośredniej rozmowie przedstawić bolączki danego osiedla oraz swoje propozycje zmian.

Podczas poniedziałkowego spotkania na osiedlu Młodynie padło wiele pytań, a wśród nich te dotyczące poprawy bezpieczeństwa na ulicy Wojska Polskiego oraz kwestii zagospodarowania tzw. „kokoszej górki”. Mieszkańcy skarżyli się na zbyt duże prędkości rozwijane przez kierowców, niewłaściwie zaparkowane samochody i małą skuteczność wyniesionego przejścia dla pieszych. – To co wymaga pilnej pracy to zmiana sposobu dowożenia dzieci do szkoły, ta zatoka parkingowa, która została wykonana nie jest wystarczająca, w przyszłym roku chcielibyśmy rozwiązać ten problem – mówił prezydent Nadbereżny…

