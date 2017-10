Rozmawiali o problemie bezdomności

[Zdjęcia] Wypracowanie procedur dotyczących pomocy osobom bezdomnym było tematem spotkania zorganizowanego 26 października w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

Inicjatorem spotkania jak zawsze był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

– Corocznie organizujemy tego typu spotkania, żeby skoordynować prace różnych instytucji, które działają w sprawie osób bezdomnych. Bezdomność ma pewną specyfikę. Osoby bezdomne prowadzą tułaczy tryb życia, w związku z tym, każda instytucja ma swoje własne doświadczenia w tej dziedzinie – mówi Piotr Pierścionek, dyrektor MOPS w Stalowej Woli.

Na dzień 26 października 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli swoją pomocą obejmuje 55 mężczyzn i 3 kobiety. Pomocą w formie schronienia została objęta grupa 32 osób, z czego 3 z nich przebywają w schroniskach poza terenem Stalowej Woli.

W ramach pracy socjalnej z osobami bezdomnymi spisywane są też kontrakty socjalne. – Zmieniła się ustawa o pomocy społecznej w zakresie pracy z osobami bezdomnymi. Wprowadzono obowiązek podpisania kontraktu socjalnego. Kontrakt socjalny to pisemna umowa między ośrodkiem pomocy społecznej a osobą bezdomną. Pracownik socjalny zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz bezdomnego i odwrotnie. Bezdomny jest zobligowany do tego by przestrzegać na przykład regulaminu w schronisku – mówi Beata Bołoz, rzecznik prasowy MOPS w Stalowej Woli.

Więcej na ten temat przeczytasz w papierowym wydaniu Sztafety – 2.11.2017