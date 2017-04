Rozmawiali o modernizacji Placu Piłsudskiego

[Zdjęcia] Jak będzie wyglądał Plac Piłsudskiego? – Ze wstępnym projektem zapoznali się mieszkańcy Stalowej Woli, uczestnicząc w konsultacjach społecznych, które odbyły się w piątek 31 marca w lokalu przy ulicy Dmowskiego 11.

– To spotkanie jest kontynuacją warsztatów, które odbyły się w grudniu 2016 roku. Wówczas do Stalowej Woli przyjechało prawie 30 studentów z Politechniki Krakowskiej i Lubelskiej, którzy przez trzy dni pracowali nad koncepcją zagospodarowania Placu Piłsudskiego. W międzyczasie został ogłoszony konkurs na Plac, a my zorganizowaliśmy kolejne konsultacje, żeby mieszkańcy mogli swoje uwagi, sugestie dołączyć do dokumentów w formie załącznika – mówi Anna Maciuch z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

Warsztaty poprzedzone były wycieczką po osiedlu Fabrycznym. Pierwszy dzień poświęcony był dyskusji i wypisaniu wszystkich problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Drugi dzień to praca studentów nad projektem, natomiast finalnie trzeciego dnia odbyła się prezentacja z udziałem mieszkańców.

Wśród zgłoszonych sugestii przez mieszkańców znalazły się takie dotyczące między innymi: zwiększenia ilości krzewów i drzew, oddzielenia komunikacji rowerowej od pieszej, likwidacji budek z piwem, odnowienia elewacji budynków, zwiększenia ilości ławek. Były też prośby, by zwiększyć służby porządkowe. Mieszkańcy wyrazili także sprzeciw wobec likwidacji fontanny.