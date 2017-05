Rozmawiali o ekonomii społecznej

[Zdjęcia] Czym jest ekonomia społeczna? Na czym polega i jak zdobyć dofinansowanie na rozwój przedsiębiorstwa społecznego? – Tego i wielu innych rzeczy mogli dowiedzieć się uczestnicy Dnia Ekonomii Społecznej. Wydarzenie odbyło się 24 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli.

– Ekonomia społeczna to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która skupia się na dwóch podstawowych cechach. Po pierwsze, jest ona ukierunkowana na cel społeczny. Drugą cechą ekonomii jest to, że skupia osoby wykluczone, niepełnosprawne, osoby które z jakiegoś powodu nie radzą sobie na rynku pracy. Właśnie do nich organizacje kierują oferty, zatrudniają ich i angażuje w swoją działalność – mówił Philipp Zalewski z Centrum Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli.

W spotkaniu w bibliotece wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej oraz osoby, które myślą o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Można było zapoznać się z ich ofertą, zakupić wytwarzane przez nich przedmioty. Swoje prace pokazała także artystka Anita Ryba.

– Zajmujemy się opieką nieuleczalnie chorych dzieci. Przyjechaliśmy dzisiaj do Stalowej Woli z naszymi folderami, aby tutejsza społeczność dowiedziała się o naszej działalności. Zachęcamy również do wolontariatu i różnego rodzaju akcji charytatywnych. Nie moglibyśmy działać bez 1% podatku jak i bez ludzi dobrego serca. Dzięki takim darczyńcom możemy na przykład teraz, przy zbliżającym się Dniu Dziecka, zrobić paczki dla naszych podopiecznych, sprawić im troszeczkę radości i uśmiechu – mówiła Monika Barłowska-Kuchar, koordynator wolontariatu przy Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.

Z kolei na sali konferencyjnej od godziny 10.30 do 12.30 odbywał się panel dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Organizatorami Dnia Ekonomii Społecznej byli: Rada Organizacji Pozarządowych powiatu stalowowolskiego, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, Centrum Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli, Klub Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, Centrum Rewitalizacji w Stalowej Woli, Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego.