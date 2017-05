Rozbrajają bombę ekologiczną

Dwa miesiące temu rozpoczęła się rekultywacja stalowowolskich stawów osadowych. Pierwsze prace związane z zabezpieczeniem zbiorników 1-6 oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne zostały już wykonane.

– W 6 stawach osadowych znajduje się cała tablica Mendelejewa. Tam znajdują się bardzo niebezpieczne związki, które bezpośrednio zagrażają głównemu zbiornikowi wody pitnej, to jest zbiornik Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów nr 425. Prowadzony w ostatnich latach monitoring jakości wody w glebach przyległych do stawów osadowych jednoznacznie wykazywał, że dochodzi tam do przeciekania substancji niebezpiecznych – mówił w styczniu ubiegłego roku prezydent Lucjusz Nadbereżny…

SZERZEJ NA TEN TEMAT PRZECZYTASZ W AKTUALNYM WYDANIU SZTAFETY – NR 21