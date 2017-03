W roli głównej Adrian Dziubiński

Po emocjonującym meczu Stal Stalowa Wola podzieliła się punktami z Rozwojem Katowice. W roli głównej wystąpił w tym spotkaniu Adrian Dziubiński, który strzelił gola, zaliczył także asystę przy bramce zdobytej przez Korczyńskiego, a w 90. minucie zobaczył czerwony kartonik.

Gospodarze bardzo szybko objęli prowadzenie. W 12. minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego spod linii bocznej, piłka skozłowała przed trójką obrońców Stali, spadła pod nogami będącego na trzecim metrze Sebastiana Murawskiego i ten przy biernej postawie naszego bramkarza wpakował ją do siatki. Stal od tego momentu przejęła inicjatywę, jednak do przerwy wynik nie uległ zmianie.

Wyrównał w 49. minucie Konrad Korczyński. Po jego prostopadłym zagraniu na czystą pozycję wyszedł Adrian Dziubiński, który „objechał” na 16 metrze Bartosz Gocyka i znalazł się z piłką przed pustą bramką. Uderzył z 10 metrów i trafił w… słupek. Pierwszy doskoczył do futbolówki Gałecki, ale trafił nią w twarz Korczyńskiego, a ten mając przed sobą pustą bramkę, nie zmarnował tym razem okazji i wielka radość zapanowała w sektorze kibiców Stali, którzy licznie zasiedli na trybunie stadionu w Katowicach.

W 63. minucie Stal strzeliła drugiego gola. I ponownie w rolach głównych wystąpili, Dziubiński i Korczyński, a więc piłkarze, których brakowało tydzień wcześniej w meczu z Olimpią Elbląg. Korczyński zagrał na lewą stronę do Dziubińskiego, który zauważył wysuniętego daleko ze swojej bramki Gocyka i z 25 metrów z lewej nogi przerzucił nad nim piłkę, która odbiła się od „dalszego” słupka i wpadła do bramki. Kilka minut później Rozwój wyrównał, strzelając gola w bardzo podobny sposób, w jaki sam stracił drugą bramkę. Kowalski zagrał piłkę pomiędzy dwóch środkowych obrońców Stali, a Damian Kowalczyk przelobował stojącego na 15 metrze Doriana Frątczaka.

W ostatnich sekundach meczu Adrian Dziubiński bez pardonu potraktował w środkowej strefie przy linii bocznej boiska jednego z graczy Rozwoju i sędzia ukarał go za to brutalne zagranie – wślizg obiema nogami – czerwoną kartką. A to oznacza, że pomocnika Stali znów czeka przymusowa przerwa w rozgrywkach ligowych.

Rozwój Katowice – Stal Stalowa Wola 2:2 (1:0)

1-0 Murawski (12), 1-1 Korczyński (49), 1-2 Dziubiński (63), 2-2 Kowalczyk (73)

Rozwój: Gocyk – Mielnik, Czekaj (46 Gałecki), Murawski, Kowalski – Tabiś (46 Rutkowski), Płonka, Fonfara, Szczepański (68 Kowalczyk), Marszalik (67 Barwiński) – Przezak.

Stal: Frątczak – Waszkiewicz, Jarosz, Kołodziej, Wójcik – Bętkowski (72 Kolbusz), Żołądź (82 Mokrzycki), Stelmach, Wasiluk, Korczyński (63 Piechniak) – dziubiński.

Sędziował Robert Marciniak (Kraków). Żółte kartki: Szczepański – Wasiluk, Żołądź, Kołodziej. Czerwona kartka Adrian Dziubiński (brutalny faul – 90. minuta). Widzów 524.