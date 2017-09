Rodzinny piknik z „aniołami”

[ZDJĘCIA] Już po raz trzeci parafia Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli oraz Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza zaprosiła mieszkańców naszego miasta na piknik „Z aniołami na Zatorzu”. Impreza rodzinno-parafialna odbyła się 23 września na przykościelnym placu.

W tym roku w organizację wydarzenia zaangażowało się ponad 50 parafian. Przygotowali wiele atrakcji, z których każdy mógł wybrać coś dla siebie.

– Ideą pikniku jest pokazanie działalności kościoła nie tylko sakramentalnej, chociaż ona jest jakby najważniejsza, ale też ukazanie tego co się dzieje wokół naszego kościoła na Zatorzu, który często jest kojarzony z cmentarzem. Prezentujemy nasze działania począwszy od Oratorium czyli wychowania dzieci i młodzieży, przez to co dzieje się w samym kościele i w budynkach przykościelnych typu Klub Młodzieżowy, Parafialny Klub Seniora czy chociażby teatr parafialny „4 scena”. Te wszystkie działania rozwijają talenty, zdolności, umiejętności dzieci, młodzieży oraz dorosłych, ale też przybliżają nas do Jezusa Chrystusa – mówił proboszcz Parafii Trójcy Przenajświętszej ks. Mieczysław Kucel.

Pomimo pochmurnej aury przykościelny plac wypełnił się mieszkańcami naszego miasta, którzy chętnie korzystali ze wszystkich czekających na nich atrakcji. Na scenie zaprezentowały się zespoły artystyczne takie jak: orkiestra kameralna PSP nr 1, ZPiT „Zaleszaki”, zespoły taneczne MDK, Mira i Akordeoniści.

Dużą popularnością, gównie wśród najmłodszych, cieszyła się ścianka wspinaczkowa oraz fotobudka. Z kolei w konkursie wiedzy o parafii można było wygrać ciekawe nagrody. Nie zawiedli również strażacy, policjanci i żołnierze, którzy chętnie opowiadali o swojej pracy. Jak to na pikniku bywa nie mogło zabraknąć kiełbasek z grilla oraz rożnego rodzaju słodkości przygotowanych przez parafian.