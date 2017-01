Rodzinne kolędowanie w leżajskiej bibliotece

20 stycznia w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku jak co roku rozbrzmiewały kolędy. Stało się tak za sprawą cyklicznego wydarzenia pod nazwą „Rodzinne kolędowanie w bibliotece”. Również tradycyjnie, była to okazja do nagrodzenia najaktywniejszych czytelników ubiegłego roku.

