Rita ma uczcić angielskich lotników

6 czerwca w Hucie Podgórnej w gm. Harasiuki miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz otwarcie trasy rowerowej „Rita”. Tablica i trasa mają upamiętniać załogę samolotu Halifax JP 224, który w 1944 roku rozbił się w okolicach wsi Tarnogóra w gm. Nowa Sarzyna. Po półtora miesiąca od katastrofy, czterej członkowie załogi właśnie z Huty Podgórnej zostali ewakuowani do Kijowa, a stamtąd bezpiecznie wrócili do swoich domów.

W uroczystości wzięli udział mieszkańcy obu wsi oraz potomkowie lotników, nie zabrakło też władz samorządowych i służb mundurowych.

Historię lotników przypomniał Edward Kak z Tarnogóry, który od lat zabiega o upamiętnienie tego wydarzenia.

Jak wspominał, Halifax JP 224 wystartował z lotniska Campo Cassale w niedzielę 23 kwietnia 1944 roku. – Załogę czekał przynajmniej dziesięciogodzinny lot z zaopatrzeniem dla partyzantów z Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej. Zrzut ma nastąpić na placówkę „Klacz”, 7 kilometrów od Opola Lubelskiego. Dla załogi Halifaxa JP 224 jest to lot jak jeden z wielu, latają z zaopatrzeniem dla partyzantów z całej Europy, bez przerwy ryzykują, nie wiedzą jednak, że lot ten będzie ostatni – mówił Kak.

Załoga Halifxa JP 224 liczyła 7 osób, byli to: Thomas Storey, Eddie Elkington-Smith, Oscar W. Congdon, Walter G. Davis, Chales J.Keen, James Caradog Hughes i Patrick M. Stradling.

Gdy do celu pozostało 20 minut zaczął się dławić pierwszy i drugi silnik, aby ratować sytuację dowódca wydał rozkaz aby wyrzucić ładunek w celu odciążenia samolotu, niestety po chwili odmówił posłuszeństwa trzeci silnik. W tej sytuacji dowódca wydał rozkaz opuszczenia samolotu. Trzej członkowie załogi po wylądowaniu wpadli w ręce okupanta. Losy kolejnej czwórki okazały się szczęśliwsze. Trzech wylądowało w okolicy Tarnogóry, czwarty w Kopkach. Mieszkańcy do których trafili przekazali ich żołnierzom Batalionów Chłopskich, którzy to zdecydowali się przerzucić lotników za San.

– Lotnicy najpierw trafili do oddziału partyzanckiego „Ojca Jana”, a następnie do oddziału Mikołaja Kunickiego „Muchy”. W dniu 5 czerwca 1944 roku na polu pomiędzy wsiami Huta Krzeszowska a Szeligi wylądował radziecki samolot po lotników – opowiadał tarnogórzanin.

Lotnicy zostali przetransportowani do Kijowa, a stamtąd do Moskwy i Murmańska. 9 lipca 1944 roku cała czwórka szczęśliwie dotarła do bazy marynarki brytyjskiej w Scapa Flow.

Ich podróż z Tarnogóry na Zasanie ma upamiętniać ścieżka rowerowa „Rita”, którą wytyczył Krzysztof Totuń. Obecność lotników ma przypominać także tablica pamiątkowa z ich historią umieszczona na ścianie świetlicy wiejskiej w Hucie Podgórnej.