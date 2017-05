Rezerwy Stali zagrały dla Unii

Dzięki rezerwom Stali Stalowa Wola, które bez większych problemów uporały się z Sokołem Sokolniki, drużyna Unii Nowa Sarzyna traci do lidera już tylko cztery punkty. A że ma do rozegrania zaległe spotkanie w Jadachach, więc prawdopodobnie walka o awans do IV ligi trwać będzie do ostatniej kolejki, w której unici podejmować będą zespół z… Sokolnik.

W Stalowej Woli na sztucznym boisku od początku dominowała Stal. Gospodarze byli lepsi w każdym elemencie gry. Grali szybciej, składniej i zasłużenie sięgnęli po komplet punktów. Piłkarze trenera Daniela Kijka bardzo szybko objęli prowadzenie, bo już w 4. minucie piłkę w bramce umieścił z rzutu karnego Kamil Bętkowski. W 30. minucie drużynie Sokoła dopisało szczęście. Piłka po bombie Mokrzyckiego z ponad 20 metrów trafiła w poprzeczkę. W drugiej połowie dobrze funkcjonująca tego dnia Stal strzeliła drugiego gola, którego autorem był Radosław Rogowski Na wyjeździe grał także wicelider, ale on nie miał tak ciężkiej przeprawy jak Sokół. W „unijnych” derbach wyraźnie górował nad zespołem ze Skowierzyna.

Grad bramek padł w Dąbrowicy i Zarzeczu. Strzelca… ustrzelili piłkarze ze Zdziar, a w Zarzeczu obrońcy trenera Chyły nie umieli powstrzymać „piwoszy”. W pierwszym meczu hat-tricka zanotował Dariusz Gąsiorowski, w drugim napastnik przegranych Jacek Szuba.

STAL II – SOKÓŁ SOKOLNIKI 2:0 (1:0)

1-0 Bętkowski (4 – rzut karny), 2-0 Rogowski (78)

STAL: Frątczak – Kwiatkowski, Śpiewak, Kołodziej, Kozdra – Rogowski, Mokrzycki (67 Skórski), Bętkowski, Siudak, Watras.

SOKÓŁ: Kozieł – Surdy, Szewc, Koselak, Michalewski, Prarat (85 Rękas), Szeser (56 Farian), Łuczakowski, Jarosz (80 Kowalski), Adamczyk, Fietko (Szymański)

Żółte kartki: Śpiewak – Kozioł.

KP ZARZECZE – POGOŃ LEŻAJSK 3:5 (2:2)

1-0 Szuba (1), 1-1 D.Drożdżal (21), 2-1 Szuba (33), 2-2 A.Drożdżal (41), 2-3 Leja (48), 3-3 Szuba (58), 3-4 Sierżęga (67), 3-5 Sierżęga (71)

ZARZECZE: Stój – Wołoszyn, Kozyra, Stelmach (46 Socha), Szpyra, Dudek, D.Kobylarz (46 Byra), Tyczyński, Bąk, Szuba (84 M.Kobylarz), Madej (60 Wytrzęś).

POGOŃ: Mazur – Bukowski, D.Drożdżal (83 P.Czarniecki), Brudniak, Luft, Kusy, Sierżęga, Leja (65 Bubiłek), A.Drożdżal, G.Czarnecki, Bączek (61 Borek).

Żółte kartki: Kozyra – Sierżęga.

W innych meczach 27. kolejki: Jeziorak – Sokół Kamień 0:2 (0:0), Rurak, Socha, Olimpia-Solo – Wisan 1:1 (0:1), Tofil – Szlęzak, OKS Mokrzyszów – Górnovia 2:1 (1:1), Kułaga, Rzepiela – Perlak, Strzelec – Zdziary 4:9 (1:4), T.Polek 2, J.Polek, Rachwał – Gąsiorowski 3, R.Wojtas 2, Łyp 2, Cichoń 2.

W tabeli: 1. Sokól Sokolniki – 62 pkt. 2. Unia Nowa Sarzyn – 58 pkt, 3. Stal II Stalowa Wola – 51 pkt.