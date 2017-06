Renta rodzinna za naukę

Dostajesz rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Skończyłeś szkołę albo skreślili cię z listy uczniów lub studentów? Szybko poinformuj o tym ZUS. Ci, którzy zapomną albo celowo przemilczą sprawę, narażają się na przykre konsekwencje.

Rentę rodzinną mogą dostawać między innymi dzieci po zmarłych rodzicach ubezpieczonych w ZUS. Dziecko może pobierać świadczenie do 16 roku życia. Jeśli jest starsze, otrzymuje rentę rodzinną pod warunkiem kontynuowana nauki, maksymalnie do 25 roku życia. Edukację potwierdzają zaświadczenia ze szkoły lub uczelni. Zwykle są wydawane na rok albo na programowy czas nauki.

Zdarzają się przerwy w nauce w trakcie roku szkolnego lub akademickiego z własnej woli, bywa, że to szkoła skreśla z listy uczniów lub studentów. W takiej sytuacji osoba pobierająca rentę rodzinną ma obowiązek poinformować ZUS o przerwaniu nauki. Zakład przestaje wtedy wypłacać świadczenie. Informacja o tym obowiązku i skutkach jego niedopełnienia znajduje się w decyzji o przyznaniu renty.

Niestety, nie każdy pamięta, że trzeba zgłosić i przerwę w kształceniu. Zdarzają się osoby, które liczą, że ZUS się o niczym nie dowie i że dalej będą dostawać świadczenie. Nic bardziej mylnego. Zakład może wystąpić do szkoły lub uczelni z prośbą o weryfikację statusu ucznia lub studenta. – Renta rodzinna pobrana za okres po przerwaniu lub zakończeniu nauki to świadczenie nienależne. To znaczy, że trzeba będzie je zwrócić i to z odsetkami – przypomina Małgorzata Łyszczarz-Bukała, rzecznik regionalny ZUS województwa podkarpackiego.

Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą. Świadczenie przysługuje także wdowom i wdowcom po zmarłych małżonkach.

W Polsce renty rodzinne z ZUS pobiera ponad 1,2 mln osób. Przeciętne świadczenie w marcu tego roku wynosiło około 1899 zł.

CZYTELNICY PYTAJĄ…

– W październiku nabędę prawo do emerytury, bo mam już ukończone 60 lat, kiedy mogę złożyć wniosek?

– Wniosek można złożyć wcześniej, nawet do 30 dni przed nabyciem prawa do emerytury. Może pani złożyć wniosek już we wrześniu. Nie oznacza to, że we wrześniu będzie już wydana decyzja z wyliczoną kwotą emerytury? Decyzję ZUS może wydawać dopiero po 30 września. Od tej daty obowiązują zmienione przepisy i jest podstawa prawna do wydania decyzji.

– Czy ustalony jest jakiś limit minimalnego stażu od 1 października, by dostać emeryturę? Była mowa o 5 czy 15 latach?

– Nie, nie ma wymogu stażowego. Trzeba osiągnąć wiek emerytalny i choć jeden dzień pozostawać w ubezpieczeniu. Jednak żeby dostać minimalną emeryturę, czyli obecnie 1000 zł, kobieta musi udokumentować od 1 października 20 lat składkowych i nieskładkowych.

– Jestem na świadczeniu przedemerytalnym. Na wakacjach skończę 65 lat i w październiku będę chciał złożyć wniosek o emeryturę. Jakie dokumenty będą potrzebne?

– Jeżeli ma pan policzony kapitał początkowy i obecnie nie jest pan zatrudniony na umowie o pracę, to będzie potrzebny tylko wypełniony wniosek o emeryturę. Jeśli jest pan zatrudniony na umowę o pracę, to do wypłaty emerytury konieczne będzie dostarczenie świadectwa pracy. W przypadku, gdy nie ma pan jeszcze policzonego kapitału początkowego, to należy złożyć w ZUS wniosek o jego ustalenie, najlepiej jak najszybciej. Do wniosku o kapitał początkowy trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające zarobki osiągane przed 1 stycznia 1999 r.

– Czy jeśli przejdę na emeryturę w październiku zamiast w lutym, będzie jakaś różnica w wysokości?

– Będzie. Wynika to z tego, że nie wpłyną składki za kolejne cztery miesiące pracy i nie będzie jednej kwartalnej waloryzacji. Należy też pamiętać, że średnie dalsze trwanie życia w październiku będzie dłuższe aniżeli w miesiącu lutym.

Odpowiadała Małgorzata Łyszczarz-Bukała, rzecznik regionalny ZUS województwa podkarpackiego