Remont kolektora potrwa do czerwca

Wykopy i ciężki sprzęt ponownie pojawiły się koło bloku nr 9 przy ul. Jana Pawła II w Stalowej Woli. Wraz z wiosną wznowiono bowiem prace przy modernizacji kolektora kanalizacji sanitarnej.

Teren prac ziemnych jest zabezpieczony ogrodzeniem, które zajmuje także cześć chodnika. Nie ma jednak konieczności omijania tego miejsca, bo utworzono bezpieczne przejście dla pieszych i rowerzystów. Modernizowany obecnie fragment kolektora biegnie aż do budynku Spółdzielni Mieszkaniowej przez teren spółdzielnianego placu zabaw. Zgodnie z planem inwestycyjnym MZK, modernizacja całego tego odcinka zakończy się w czerwcu tego roku. Inwestycja realizowana jest w porozumieniu ze Spółdzielnią, a termin prac ziemnych MZK wyprzedza prace związane z rewitalizacją terenu placu zabaw przez Spółdzielnię.

Roboty wykonywane są na głębokościach od 4,5 do 6 metrów, dlatego wymagają specjalistycznych zabezpieczeń i ciężkiego sprzętu. Wykonuje je na zlecenie Miejskiego Zakładu Komunalnego zewnętrzna firma. Koszt realizacji robót to ok. 215 tysięcy złotych.