Remis i zwycięstwo „Stalówki”

Przygotowująca się do rundy wiosennej Stal Stalowa Wola rozegrała w środę dwa mecze sparingowe. W pierwszym zremisowała z trzecią drużyną IV grupy III ligi Garbarnią Kraków, w drugim pokonała lidera tej grupy KSZO 19029 Ostrowiec Św.

W Garbarni zagrał wychowanek Stali, piłkarz, który był podstawowym graczem zespołu trenera Rafała Wójcik jesienią, Michał Mistrzyk. Natomiast w zespole KSZO wystąpił inny gracz „Stalówki”, który reprezentował jej barwy jesienią, Michał Dobkowski, i to właśnie on doprowadził do wyrównania.

STAL – GARBARNIA KRAKÓW 1:1 (1:1)

1-0 Bętkowski (23), 1-1 Kiebzak (40)

STAL: Frątczak – Korczyński, Jarosz, Śpiewak, Kozdra – Dziubiński, Żołądź, P.Szewczyk, Bętkowski (30 Wieprzęć, 70 Rogowski), F.Szewczyk – Piechniak.

GARBARNIA: Cabaj (46 Kozioł) – Mistrzyk (46 Piszczek), Moskal, Kalemba (46 Łukasik), Pawłowicz (46 Mistrzyk), Kiebzak (46 Liput), Masiuda, Kostrubała, Nieśmiałowski (46 Kitliński), Ogar (46 Górecki), Siedlarz (46 zawodnik testowany).

STAL – KSZO 1929 OSTROWIEC ŚW. 2:1 (1:0)

1-0 Mokrzycki (36), 1-1 Dobkowski (58), 2-1 Gębalski (60)

STAL: Koncki – Waszkiewicz, Kołodziej, Kolbusz, Wójcik, Stelmach, Wasiluk (70 Konopka), Mokrzycki, Siudak (75 Kochowski), Jonkisz, Gębalski (75 Sulich).

KSZO: Wierzgacz (46 Krupa) – Stachurski (46 Cheba), Sołtykiewicz, Łatkowski (46 Podstolak), Ferens (46 Persona), Dziadowicz (46 Cheba), Mężyk (46 Mianowany), Czajkowski, Burzyński (46 Dobkowski), Bełczowski (46 Gil), Jamróz.