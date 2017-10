Regulują potok „Jagoda”

Trwają prace regulujące przepływający przez Leżajsk potok „Jagoda”. Prace, na których zakończenie oczekują mieszkańcy działek sąsiadujących z potokiem mają zakończyć się do 15 listopada. Wykonane roboty winny zapewnić bezpieczny dla terenów przyległych odpływ wód.

Zarząd nad potokiem sprawuje Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, który odpowiada za jego utrzymanie i koszty z tym związane. 16 marca 2016 roku burmistrz Leżajska po rozpatrzeniu wniosku PZM i UW w Rzeszowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Jagoda w Leżajsku” (odcinek od ulicy Siedlanka do mostku łączącego ulice Borki z ulicą Przemysłową). 17 sierpnia br. PZMiUW w Rzeszowie ogłosił przetarg na wykonanie tego zadania. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi dna i skarp potoku.

Przepływający przez Leżajsk potok „Jagoda”, odbiera wody opadowo – roztopowe z ulic, placów i terenów utwardzonych. Potok ten ponadto przepływa przez miejscowość Stare Miasto. Powierzchnia jego zlewni wynosi ok. 18 km2. Potok przepływa zarówno przez tereny zurbanizowane jak i tereny leśne oraz użytkowane rolniczo. „Jagoda” jest lewobrzeżnym dopływem rzeki „San”, z ujściem w rejonie miejscowości Stare Miasto oraz jest jedynym odbiornikiem wód opadowych z tych miejscowości. Całkowita długość potoku wynosi 9 118 m, a jego koryto uregulowane jest na odcinku 4 032 m., czyli w ok. 44 %. Regulacja ta została wykonana w latach 80 – tych ubiegłego wieku dla terenów użytkowanych rolniczo w ramach obiektu melioracyjnego Leżajsk – Stare Miasto. Pozostałe odcinki potoku przepływające przez zurbanizowane części Leżajska nie zostały uregulowane, co obecnie przy dużych opadach deszczu powoduje lokalne podtopienia. – W październiku 2003 roku miasto za kwotę 60 tyś. zł zleciło wykonanie konserwacji potoku Jagoda na odcinku od ulicy Siedlanka do torów kolejowych. W ramach tych środków wykonano umocnienie dna i skarp potoku płytami betonowymi oraz opaską z faszyny. Roboty te zapewniły spływ wód potoku. Jednak zwiększające się w szybkim tempie powierzchnie utwardzone ulic, placów, parkingów oraz terenów posiadłości prywatnych znacznie zwiększyły ilość wód opadowo-roztopowych wpływających do potoku. Dlatego konieczna jest jego regulacja, aby zapewnić odbiór i swobodny przepływ wód w jego korycie – mówi inspektor Jerzy Mroczkowski z Urzędu Miasta w Leżajsku.