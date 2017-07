Trzy razy Waglewski na Cieszanów Rock Festiwal 2017

Waglewscy bohaterami cyklu „3x…” na Cieszanów Rock Festiwal 2017. Do tegorocznego składu dołączają również Koniec Świata, Happysad, Ga-Ga/Zielone Żabki, Podwórkowi Chuligani, Bednarek, Kobranocka i The Bartenders. CRF odbędzie się w dniach 17-20 sierpnia 2017 roku.

Formuła „3x…” czyli przegląd indywidualności polskiego rocka, to już stały i zasłużony element Cieszanów Rock Festiwalu. Rezydentem nadchodzącej edycji będzie nazwisko Waglewski rozumiane szeroko – zarówno pod względem muzycznym jak i pokoleniowym. – Zapraszam Państwa na spotkanie z Waglewskimi w różnych wersjach. Pierwsza wersja to muzyka dojrzała, wyrafinowana, niezwykłej urody czyli zespół Voo Voo, druga to połączenie muzyki wyrafinowanej z młodzieńczą ekspresją czyli Waglewski Fisz Emade oraz zespół Fisz Emade Tworzywo. Nie za bardzo wiem, co grają ci ostatni, ale są pokrewni do pewnego stopnia ze mną, więc z całą pewnością będzie to niesamowite przeżycie – zaprasza Wojciech Waglewski. Jego Voo Voo, znane z oryginalnego połączenia rocka z jazzem i folkiem, zagra drugiego dnia festiwalu (19 sierpnia). Dzień wcześniej wystąpi zespół Waglewski Fisz Emade, międzypokoleniowy projekt Waglewskich łączący muzyczne fascynacje lidera Voo Voo z twórczością jego synów Bartosza „Fisza” Waglewskiego i Piotra „Emade” Waglewskiego. Całość formuły dopełni koncert Fisz Emade Tworzywo, zespołu braci Waglewskich.

Na festiwalowej scenie w Cieszanowie zagrają również: Koniec Świata, świętujący swoje 30-lecie zespół Ga-Ga/Zielone Żabki, obchodzący w tym roku swoje 20-lecie Podwórkowi Chuligani oraz Kobranocka, Happysad, Bednarek oraz The Bartenders.

Szczegóły festiwalu na stronach: www.cieszanowrockfestiwal.pl,