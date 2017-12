Ranne zwierzę konało przy drodze

[ZDJĘCIA] – Przy drodze krajowej w Nisku od trzech dni leży ranny jelonek. To biedne zwierzę okrutnie cierpi, wręcz ryczy z bólu, ma połamane nogi. Sprawa była zgłaszana na policję i do koła łowieckiego. Jednak do dzisiaj nikt nie podjął skutecznej interwencji, a to zwierzę umiera w strasznych męczarniach – z takim sygnałem zadzwonił do redakcji „Sztafety” jeden z czytelników.

Zdaniem jednego z okolicznych mieszkańców jelonek został potrącony w nocy na ulicy Sandomierskiej, w pobliżu zakładu wulkanizacyjnego.

- Usłyszałem jakiś trzask i głośny pisk. Następnego dnia widziałem, jak ktoś szuka tablicy rejestracyjnej. Wydaje mi się, że ten samochód to czerwone seicento – opowiada mieszkaniec Niska.

Ranne zwierzę ostatkiem sił przeczołgało się teren prywatnej posesji i tam leżało w rowie od kilku dni.

- Niestety, nie doczekało ratunku. Była tu policja, byli panowie z koła łowieckiego. Jednak żadne służby nie potrafiły stanowczo zareagować – dodaje niżanin.

Ustawa o ochronie zwierząt stanowi: „W przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, w celu zakończenia cierpień zwierzęcia, potrzebę jego uśmiercenia stwierdza lekarz weterynarii, członek Polskiego Związku Łowieckiego, inspektor organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, funkcjonariusz Policji, straży ochrony kolei, straży gminnej, Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej Straży Łowieckiej, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej”.

Zgodnie z zapisami tejże ustawy, w razie konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, czynność tę dokonuje się przez: podanie środka usypiającego - przez lekarza weterynarii lub zastrzelenie zwierzęcia wolno żyjącego (dzikiego) - przez osobę uprawnioną do użycia broni palnej.

Z drugiej jednak strony ustawa prawo łowieckie stanowi, że karze grzywny podlega ten, kto strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszkalnych.

Ostatecznie nikt nie zdecydował się na uśmiercenie jelonka, ani na ulżenie jego cierpieniom. Na wysokości zadania stanął dopiero pracownik referatu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy i Miasta Nisko, który szybko wezwał weterynarza.

Niestety, ranne zwierzę nadawało się już tylko do uśpienia. Weterynarz podał mu zastrzyk i zabrał zwłoki zwierzęcia.

