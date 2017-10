Rak jelita grubego – lepiej zapobiegać niż leczyć

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zaprasza do udziału w programie badań przesiewowych raka jelita grubego. Program skierowany jest do osób w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego oraz do osób w wieku 40-50 lat, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia ze zdiagnozowaną chorobą. Do końca roku z bezpłatnej kolonoskopii może skorzystać jeszcze około 200 osób.

– W tym programie chodzi o to, aby zupełnie bezobjawowych pacjentów namawiać do kolonoskopii. Kolonoskopia to badanie, które pozwala wykrywać preludium raka jelita grubego jakim są polipy. W trakcie kolonoskopii polip do pewnej wielkości może być od razu usunięty – mówi lek. med. Tomasz Kiszka, kierownik pracowni endoskopowej w stalowowolskiej lecznicy. Dodaje, że w ten sposób według doniesień naukowych wiodącego ośrodka w Polsce prof. Jarosława Reguły można zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego o 60-90 proc. – Polip żeby stać się nowotworem potrzebuje około 10-15 lat, więc to jest ten czas, kiedy możemy zareagować. Z badań prof. Reguły wiemy, że zachorowanie na raka jelita grubego i inne choroby nowotworowe wzrasta po 65. roku życia, stąd przedział wiekowy pacjentów kwalifikowanych do kolonoskopii przesiewowej – wyjaśnia lek. med. Tomasz Kiszka.

Kolonoskopia nie boli

Wśród naszego społeczeństwa pokutuje przekonanie, że kolonoskopia jest badaniem bolesnym, nieprzyjemnym i krepującym. – Mogę się zgodzić z tym, że jest to badanie krępujące, bo pacjent musi odsłonić swoje intymne okolice. Natomiast nie mogę się zgodzić z tym, że to badanie jest bolesne – zaznacza lek. med. Tomasz Kiszka. Kolonoskopię można przeprowadzić w znieczuleniu ogólnym, do którego kwalifikowani są pacjenci, u których na podstawie złożonego kwestionariusza podejrzewa się, że badanie będzie trudne. W tym gronie znajdują się m.in. kobiety po operacjach ginekologicznych czy po radioterapii. Pozostałej grupie pacjentów proponowane jest badanie w analgosedacji czyli w znieczuleniu średniego poziomu. – Jest to znieczulenie, które wyłącza częściowo świadomość pacjenta, powoduje niepamięć wsteczną i daje komfort przy badaniu. Często spotykamy się z taką sytuacją również w programie badań przesiewowych, że pacjenci przychodzą i mówią, że gorsze było przygotowanie do kolonoskopii, bo trzeba jelito oczyścić, wypić 4 litry środka przeczyszczającego niż samo wykonanie badania – wyjaśnia lek. med. Tomasz Kiszka. Badanie w programie przesiewowym trwa średnio od 15 do 30 minut.

200 miejsc na bezpłatną kolonoskopię

Dotychczas w stalowowolskiej lecznicy w latach 2014, 2016, 2017 przebadano 800 pacjentów. Do końca bieżącego roku ośrodek może przebadać jeszcze 200 osób, na przyszły rok zaplanowano zaś 450 badań. Wyniki kolonoskopii pacjent otrzymuje od razu, natomiast w przypadku pobrania materiału histopatologicznego, wynik znany jest po upływie dwóch tygodni. Osoby chętne do udziału w programie powinny zgłaszać się bezpośrednio do szpitalnej pracowni endoskopowej, celem wypełnienia ankiety i odebrania środków pozwalających odpowiednio przygotować się do badania. Zgłaszać można się także pod numerem telefonu: 15 843 32 49. Z badań przesiewowych skorzystać mogą pacjenci z całej Polski. Program finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w ramach ogólnokrajowej akcji profilaktycznej.