Rajd Lasowiak 2017

Już w najbliższą niedzielę, 18 czerwca, na ulicach Stalowej Woli rywalizować będą uczestnicy kolejnej edycji „Rajdu Lasowiak”. Sportowe zmagania będą się rozpoczynać i kończyć na placu im. J. Piłsudskiego przed Miejskim Domem Kultury, zaś na zawodników czekają trzy wymagające próby sportowe.

„Rajd Lasowiak” to najważniejsza impreza organizowana przez Automobilklub Stalowa Wola dla adeptów sportu samochodowego i miłośników sportów motorowych. W tym roku obędzie się już dwunasta odsłona tej motoryzacyjnej imprezy. Rajd stanowi jedną z Rund Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Konkursowej Jeździe Samochodem. Co ważne, w zmaganiach może wziąć udział każdy, kto posiada ważne prawo jazdy kategorii „B” i dysponuje zarejestrowanym samochodem z ważnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem OC.

– Na starcie tegorocznego rajdu spodziewamy się około 50 załóg z całej Polski, które rywalizować będą w kilku klasach. Nie zabraknie oczywiście reprezentantów Automobilklubu Stalowa Wola. Ale serdecznie zapraszamy wszystkich kierowców, którzy chcą się sprawdzić w sportowej jeździe samochodem, a na co dzień nie mają możliwości przetestować swoich umiejętności. „Lasowiak” to bowiem znakomita okazja do doskonalenia techniki jazdy w odpowiednich warunkach, bez stwarzania niebezpieczeństwa dla innych użytkowników ruchu – mówi Henryk Drzymała ze stalowowolskiego Automobilklubu.

W tym roku zawodnicy startować będą z placu im. J. Piłsudskiego przed Miejskim Domem Kultury. Tam również zaplanowano metę rajdu. Ale zanim uczestnicy sportowych zmagań zakończą rywalizację, czekają na nich trzy wymagające próby sportowe. Dwie zlokalizowane będą na terenach Lorresty i HSW, zaś najbardziej widowiskowa i gromadząca co roku rzesze kibiców – pod wiaduktem w ciągu ul. KEN.

Program „Rajdu Lasowiak” 2017:

18 czerwca 2017 r.

• 10:00 Start MDK Stalowa Wola

• 10:20, 12:19, 14:18 Próba „Lorresta”

• 10:39, 12:19, 14:18 Próba „Wiadukt”

• 11:06, 13:05, 15:04 Próba „HSW”

• 15:27 Meta i ogłoszenie wyników MDK Stalowa Wola