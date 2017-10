Bo radość jest w nas 2017

[Zdjęcia] 1 października 2017 w Stalowej Woli odbył się IV Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów „Bo radość jest w nas”. To wspaniała okazja dla lokalnych zespołów do zaprezentowania swojej twórczości przed profesjonalnym jury.

56 podmiotów muzycznych z trzech województw: podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego wzięło udział w tegorocznym artystycznym przeglądzie seniorów. Uczestnicy podzieleni zostali na cztery kategorie: zespoły muzyczne, folklorystyczne, soliści i duety oraz chóry.

– Z roku na rok przybywa nam uczestników. Mam wrażenie, że seniorzy lubią takie inicjatywy. Widać, że bawią się muzyką, wykonując utwory z różnych gatunków od recitalowych, turystycznych po biesiadne i folklorystyczne. My z kolei nie dążymy do tego by kwalifikować naszych uczestników do kolejnych konkursów. Chcemy im jednak stworzyć taką atmosferę, by ta radość która w nich drzemie mogła ujrzeć światło dzienne – mówiła Bogna Latawiec, organizator przeglądu.

Tegoroczne przesłuchania trwały cały niedzielny dzień, natomiast wyniki ogłoszone zostały wieczorem podczas gali finałowej.

Nagrodę GRAND PRIX zdobył chór „CANON” (Białobrzegi).

Jury w składzie: Jerzy Dynia, Teresa Barbara Myśliwiec, Janina Wań – wysłuchało 9 podmiotów wykonawczych i przyznało następujące miejsca i wyróżnienia w kategorii ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE:

Wyróżnienia:

„Powiślanie” – Koprzywnica

„Grębowianki” – Grębów

„Cyganianki” – Cygany-Chmielów

III miejsce – „Pyszniczanie” – Pysznica

II miejsce – „Ziemia Podkarpacka” – Kolbuszowa

I miejsce – „Stryki i Stryjenki” – Strzyżów

Jury w składzie: Tomasz Nowak, Zbigniew Rojek, Bartosz Kanach- wysłuchało 19 podmiotów wykonawczych i przyznało następujące miejsca i wyróżnienia w kategorii ZESPOŁY MUZYCZNE:

Wyróżnienia:

„Kocudzanki: – Kocudza Trzecia/Dzwola

„Belferki” – Stalowa Wola

III miejsce – „Zespół wokalny UTW” – Opatów

II miejsce – „Ala Babki Ala Dziadki” – Kańczuga

I miejsce – „Akademicy” – Jarosław

Jury w składzie: Jerzy Dynia, Janina Wań, Teresa Barbara Myśliwiec – wysłuchało 14 podmiotów wykonawczych i przyznało następujące miejsca i wyróżnienia w kategorii SOLIŚCI I DUETY:

Wyróżnienia:

Jan Krupiński – Kończuga

Maria i Paweł Żerdeccy – Opatów

Piotruś Chałturnik – Stalowa Wola

III miejsce – „Duet Avi” – Stalowa Wola

II miejsce – Kazimierz Wiśniowski – Strzyżów

I miejsce – Eugeniusz Pędlowski – Rudnik

Jury w składzie: dr Elżbieta Przystasz, mgr Katarzyna Pisera, mgr Jerzy Augustyński – wysłuchało 10 podmiotów wykonawczych i przyznało następujące miejsca i wyróżnienia w kategorii CHÓRY:

Wyróżnienia:

„Rogóźnianki” – Rogóźno

III miejsce – „Cantabile” – Łańcut

II miejsce – „Gloria” – Zaklików

I miejsce – „Canon” – Białobrzegi oraz „Gaude Vitae” – Stalowa Wola