Radomyskie tradycje Wielkanocne

[Zdjęcia]W Radomyślu nad Sanem Święta Wielkanocne mają wyjątkowy i niepowtarzalny charakter. W tym bowiem czasie zbiera się Armia Turecka, która przy akompaniamencie Orkiestry Dętej uświetnia wielkanocne uroczystości.

Turki pojawiają się w kościele w Wielki Piątek, aby po złożeniu Pana Jezusa do Grobu zaciągnąć wartę. Tradycja ta kultywowana jest w Radomyślu od XVII wieku. Wtedy to radomyślanie uczestniczący w wyprawie króla Jana III Sobieskiego pod Wiedeń, wracając do domu weszli do kościoła podczas wielkopiątkowej liturgii i ubrani w zdobyczne tureckie mundury zaciągnęli straż przy grobie Jezusa w podzięce za szczęśliwy powrót.

Umundurowanie armii znacznie zmieniło się od tamtych czasów, jednak sam zwyczaj przetrwał aż po dziś dzień.